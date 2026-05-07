Se trata de un completo reportaje audiovisual realizado por Fernando Arrabal que recoge los momentos más destacados, incluida la recepción por parte del Papa con motivo del aniversario de la Agrupación Musical de ‘Nuestro Padre Jesús’

Este miércoles se ha presentado oficialmente el documental que recoge la histórica visita realizada en el mes de febrero de este año por la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ y una delegación institucional encabezada por el alcalde, Joaquín Villanova, a la ciudad de Roma para ser recibidos en audiencia por el Papa León XIV con motivo del XX aniversario de la formación musical.

Este documental, un trabajo realizado por el joven alhaurino Fernando Arrabal, de FAM producciones, ha sido proyectado en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud y al acto han acudido decenas de personas para disfrutar en primicia de este enorme trabajo. Entre los asistentes ha estado el regidor alhaurino; concejales de la Corporación Municipal; los miembros de la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ con su director José Antonio Bernal al frente; familiares y amigos de los mismos y vecinos en general.

Durante la cita, el alcalde ha tomado la palabra para felicitar a Arrabal por su trabajo y por haber reflejado claramente todos los sentimientos, emociones y vivencias de estos alhaurinos durante tres intensos días que incluyó un concierto de la agrupación en la Basílica de Santa María in Traspontina, una visita cultural a los Museos Vaticanos y, por supuesto, la recepción que realizó el Santo Padre a todos y cada uno de los miembros de la comitiva, alrededor de 160 personas en total.

Villanova ha recordado el papel fundamental de Monseñor Salvador Aguilera, un malagueño que es Hermano Mayor Honorario de los Moraos y que es Capellán de Su Santidad en el Vaticano. Además, el alcalde ha destacado que “no se ha gastado ni un solo céntimo de dinero público en este viaje ya que todo ha salido de los componentes, las personas que han viajado y todos los que han donado algo” al igual que ha recordado que la agrupación ha recibido una contraprestación por todas las actuaciones que ha llevado a cabo en el último año en procesiones y eventos municipales.

Fernando Arrabal ha afirmado que “ha sido una experiencia única e irrepetible y doy las gracias a la agrupación por regalarme la oportunidad de disfrutar del aniversario y ser parte de ellos. También al Ayuntamiento y a los moraos y a Monseñor Salvador Aguilera”.

El autor de la obra ha destacado que ha sido «una gran experiencia para todos» y en el vídeo ha pretendido reflejar «cada gesto, cada emoción y cada detalle de la visita» a la vez que ha mostrado su agradecimiento a todos y cada uno de los participantes y a todo el que ha facilitado el trabajo desde meses antes».

La agrupación ha tenido un gesto de agradecimiento con todas las personas, empresas y áreas municipales que han colaborado en hacer realidad este proyecto. El trabajo tendrá difusión en la televisión municipal, Torrevisión, en los próximos días.