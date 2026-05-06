Las personas agraciadas recibirán los obsequios en los establecimientos en los que realizaron sus compras durante la campaña, que se prolongó hasta el domingo pasado. Se han extraído las papeletas de una urna

Esta mañana se ha celebrado el sorteo de los premios con motivo de la campaña del Día de la Madre, una iniciativa enmarcada dentro del plan de dinamización del consumo local impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Bajo el lema “Mamá, se acabó lo de: como vaya yo y lo encuentre…”, la convocatoria ha tenido como objetivo incentivar las compras familiares en los negocios adheridos, premiando así los clientes que han adquirido sus regalos en ellos.

La concejala del área, María del Mar Martínez, junto a la técnica, Teresa Tomé, se han encargado de realizar el sorteo de los obsequios a las personas agraciadas en la presente campaña, la cual se prolongó hasta el pasado domingo 3 de mayo. Para participar, los clientes tuvieron que presentar una papeleta que acreditara la compra de productos o regalos en los establecimientos adscritos a dicha promoción. Dichos boletos estaban incluidos en una urna gigante, de la que han sido extraídos al azar.

En total, los participantes han optado a un total de 30 obsequios, los cuales serán entregados directamente en tienda. Entre los establecimientos cuyos clientes han sido premiados destacan Extramoda, Sayama Complementos, Carolina Gómez Modas, Idunn Clinic y la joyería Logon, entre otros.

Martínez ha valorado positivamente la participación en esta iniciativa, destacando la implicación tanto de los establecimientos colaboradores como de los vecinos, y subrayando la importancia de este tipo de promociones para seguir fomentando la actividad económica del municipio.