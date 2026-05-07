Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:

Ayudante de cocina – Alhaurín El Grande

Se busca ayudante de cocina para restaurante en Alhaurín el Grande. La persona seleccionada apoyará en la preparación de alimentos, mantenimiento del orden y limpieza en cocina y trabajo en equipo durante el servicio. Se requiere experiencia mínima de 1 año, actitud proactiva y compromiso. Se ofrece contrato estable, condiciones competitivas, buen ambiente de trabajo y posibilidades de crecimiento profesional.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-ayudante-cocina/ayudante_de_cocina_turno_de_noche-5263707.htm

Empleado/a del hogar – Alhaurín de la Torre

Se busca empleado/a del hogar para domicilio en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará tareas domésticas generales en sustitución por baja médica. Se requiere experiencia mínima de 12 meses en el puesto. Se ofrece contrato temporal de 42 días, jornada parcial de 8 horas semanales (2 días a la semana en horario de mañana), salario según condiciones indicadas.

Oferta publicada en el SAE

https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2026-16505&origin=portal-candidatura

Entrenador/a personal – Alhaurín de la Torre

Se busca entrenador/a personal para centro deportivo en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará entrenamientos personalizados, asesoramiento en fitness y atención al cliente. Se requiere titulación en Educación Física, experiencia mínima de 1 año, inglés intermedio y conocimientos en electroestimulación o biotraje. Se ofrece salario entre 18.000 € y 25.000 € brutos anuales, incentivos y desarrollo profesional.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/entrenador-personal/of-ia1ad7fd44c422db7e0d5f9c35a57d6

Administrativo/a contable – Alhaurín De La Torre

Se busca administrativo/a contable para empresa en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada se encargará de la contabilidad general, fiscalidad, facturación, gestión de cobros, reporting y apoyo en nóminas. Se requiere formación en administración o contabilidad, experiencia mínima de 5 años y manejo avanzado de herramientas informáticas. Se ofrece salario entre 13.000 € y 23.000 € brutos anuales y desarrollo profesional.

Oferta publicada en InfoJobs

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/administrativo-contable/of-i5abedb4bf449c78b05274eeed94025

Repartidor – Alhaurín de la Torre

Se busca repartidor/a para empresa en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará entrega de productos, carga y descarga de mercancía y atención al cliente. Se requiere carnet C1 y CAP en vigor, organización y responsabilidad. Se valorará experiencia previa en el sector. Se ofrece jornada completa y estabilidad laboral.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4409168154

Fisioterapeuta – Alhaurín de la Torre

Se busca fisioterapeuta para centro en Alhaurín de la Torre. La persona seleccionada realizará tratamientos de fisioterapia, ejercicio terapéutico y readaptación, tanto en sesiones individuales como en grupos. Se requiere grado en Fisioterapia, experiencia mínima de 2 años y conocimientos en especialidades como invasiva o suelo pélvico. Se ofrece incorporación a proyecto en crecimiento y desarrollo profesional.

Oferta publicada en LinkedIn

https://www.linkedin.com/jobs/view/4406485569