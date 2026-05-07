La junta local ha instalado una mesa informativa para explicar a la población la importancia de su colaboración para apoyar la investigación y ayudar a pacientes y familiares. El alcalde, Joaquín Villanova, y concejales se han acercado para felicitar y apoyar la iniciativa

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Alhaurín de la Torre ha celebrado este jueves el tradicional Día de la Cuestación, una de las campañas solidarias más emblemáticas de la entidad a nivel nacional y que cada año moviliza a voluntariado en toda España para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica y al apoyo de pacientes y familiares.

Con este motivo, la junta local ha instalado una mesa informativa en la avenida Cristóbal Colón, donde numerosas personas se han acercado a colaborar y mostrar su apoyo a una causa que cada año vuelve a evidenciar la gran implicación y solidaridad de la ciudadanía alhaurina.

Han sido las voluntarias de la AECC las encargadas de atender este punto de encuentro con los vecinos y vecinas, informando sobre la importancia de contribuir a la investigación frente al cáncer, así como sobre los diferentes servicios y recursos que la asociación pone a disposición de pacientes oncológicos y sus familias desde su sede, situada en la plaza Molino de Romero, número 6. Entre ellos destacan programas de atención psicológica, acompañamiento, talleres y actividades de apoyo integral.

El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, y otros miembros de la Corporación Municipal, ha visitado la mesa para trasladar el respaldo institucional del Ayuntamiento a la labor que desarrolla la asociación durante todo el año.

Durante la visita, María del Carmen Molina ha destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas de sensibilización y recaudación que permitan avanzar en la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. “Detrás de cada aportación hay esperanza, investigación y ayuda directa para muchas familias”, ha señalado.

Por su parte, la presidenta de la AECC de Alhaurín de la Torre, Elena Gil, ha querido agradecer la colaboración de vecinos, voluntariado e instituciones, subrayando que “cada gesto suma” para continuar ofreciendo recursos y apoyo a quienes más lo necesitan y seguir avanzando en la lucha contra el cáncer.