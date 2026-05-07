Las obras han corrido a cargo del Área de Servicios Operativos y han afectado a un tramo de la avenida del Azahar. Próximamente se actuará en otras calles y caminos de la zona con el objetivo de reforzar la seguridad vial y facilitar el tránsito de los vehículos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha ejecutado una serie de trabajos de mejora del pavimento en la barriada de Santa Amalia, concretamente en un tramo de la conocida como avenida del Azahar, en pleno centro de este núcleo rural. Las obras se encuentran ya finalizadas, aunque próximamente se han previsto actuaciones similares en otras calles y caminos de la zona.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha ordenado esta intervención tras la correspondiente participación ciudadana. La petición vecinal ha sido atendido por el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez, que se ha ocupado de este asfaltado con el objetivo de favorecer la circulación en la barriada y reforzar la seguridad vial.

Se trata de un punto donde ya el año pasado se acometió una reforma y embellecimiento de la rotonda existente, que fue dedicada a quien fuera alcalde pedáneo de Santa Amalia Francisco García Martín, figura muy destacada de este histórico núcleo de Alhaurín de la Torre. Próximamente se llevará a cabo también el asfaltado del cercano camino de la Ribera.