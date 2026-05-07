El artista autor de este trabajo y el concejal de Grandes Eventos han visitado la muestra, que fusiona la fotografía y la ilustración digital. Se presenta como una propuesta innovadora que busca no solo ser observada, sino también provocar una reacción emocional en el público

Son imágenes que exploran temas universales como la identidad, las emociones y la imperfección humana. Composiciones, cuidadosamente elaboradas, que combinan elementos estéticos y perturbadores, creando escenas que no se revelan por completo a simple vista y que invitan al espectador a detenerse y observar con atención. ‘Gotas’ es el título de esta exposición, que abrió al público semanas atrás en la Finca Municipal El Portón, y que fusiona diferentes técnicas de fotografía e ilustración digital. Su autor es el joven artista, Humberto Cedeño, que utiliza el nombre de Humber Files para referirse a todo este proyecto artístico. Fotógrafo de profesión y por vocación, este joven ha expuesto ya su trabajo en diferentes espacios en Madrid, donde reside habitualmente, aunque su familia está afincada en Alhaurín de la Torre.

Él mismo define su obra como un «híbrido visual entre la fotografía y la ilustración digital». Un trabajo que se caracteriza por esa tensión entre lo bello y lo inquietante, un diálogo visual que apela tanto a la sensibilidad como a la introspección.

La muestra se emplaza en la Sala Bryan Hartley Robinson y está organizada por la Concejalía de Grandes Eventos en El Portón, que dirige el edil Andrés García. Va dirigida a todos los públicos interesados en el arte contemporáneo y en las nuevas formas de creación digital. Se presenta así como una propuesta artística que busca no solo ser observada, sino también provocar una reacción emocional en quien la contempla.