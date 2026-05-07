El poeta Antonio Díaz Mola y Miguel Núñez Trío protagonizan en esta ocasión la actividad que organiza el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento. Entrada gratuita previa reserva al teléfono 952 416 774

El próximo 14 de mayo, a las 19:00 horas, literatura y música vuelven a fusionarse en Alhaurín de la Torre en una nueva propuesta cultural del Ciclo ‘Tecleando el misterio: Jazz y poesía bajo las estrellas’, un evento que de nuevo promete sorprender al público. La actividad está organizada por el Centro Cultural Generación del 27, con la colaboración del Ayuntamiento, reforzando así su compromiso con la promoción de la cultura y las propuestas artísticas contemporáneas.

La cita reunirá en la Biblioteca Municipal al poeta Antonio Díaz Mola y Miguel Núñez Trío, en un diálogo artístico donde los versos y las improvisaciones jazzísticas se entrelazan. El recital propone un viaje creativo en el que la poesía recitada se verá acompañada y reinterpretada por la música en directo, generando una experiencia dinámica y cambiante en la que cada pieza será irrepetible.

Desde la organización aseguran que se trata de una oportunidad excepcional e invitan a los amantes del jazz y la poesía a que acudan a la cita, donde podrán disfrutar de una velada en la que la emoción y la creatividad serán las verdaderas protagonistas. La entrada es gratuita previa reserva llamando al teléfono 952 416 774

SOBRE ANTONIO DÍAZ MOLA

Antonio Díaz Mola es estudiante de Filología Hispánica en la UMA, donde además de postularse como futuro doctorando, publica artículos como “500 años y 19 imposibilidades”. Se interesó desde muy temprano por la literatura y el dibujo. A los 20 años comenzó a escribir sus primeros versos. Su poesía cuenta con influencias de la Generación del 27 y de la literatura mexicana contemporánea.

SOBRE MIGUEL NÚÑEZ

En cuanto a Miguel Núñez, inicia sus estudios en el Instituto Superior de Arte en la Habana. Paralelamente a sus estudios académicos, empieza a destacar con el trabajo en diferentes géneros de la música popular cubana y el jazz. Su talento artístico le ha permitido colaborar en producciones musicales de teatro, cine y televisión. Desde el año 1989 ha sido el director musical de Pablo Milanés.