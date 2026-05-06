La elevada previsión de lluvia ha obligado a modificar el emplazamiento de esta gran jornada en torno al arte y el talento juvenil. Desde las 18 horas, habrá expositores, conciertos, espacios creativos y propuestas artísticas en vivo

Nikelao, la V Jornada de Arte Multidisciplinar organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento, cambia su ubicación de la plaza Paco Lara a la Casa de la Juventud. Será este próximo sábado, 9 de mayo, fecha en la que la Agencia Estatal de Meteorología da una probabilidad de lluvia del cien por cien durante prácticamente todo el día.

Por este motivo se ha decidido el cambio de emplazamiento de este evento, que tiene por objetivo fomentar el talento emergente y ofrecer un escaparate a jóvenes artistas de toda la provincia de Málaga. La cita, ya consolidada como uno de los referentes culturales juveniles del municipio, vuelve a contar por segundo año consecutivo con la colaboración de La Térmica, centro cultural dependiente de la Diputación de Málaga, lo que refuerza su proyección y calidad artística.

Además, esta quinta edición supone una evolución del formato, apostando por una propuesta más inmersiva y experiencial. El evento abandona el concepto tradicional de mercadillo para dar paso a los denominados ‘ArtCorners’, espacios creativos personalizados donde cada artista podrá diseñar su propio universo mediante disciplinas como pintura, escultura, instalación, luz o sonido, ofreciendo una interacción directa con los asistentes .

La música volverá a tener un papel protagonista con ‘Radio Nikelao’, un escenario con estética industrial que servirá de plataforma para artistas emergentes, que podrán mostrar su trabajo en directo ante el público .

El concepto central de esta edición gira en torno a la idea de “espejo, reflejo y dualidad”, invitando a los participantes a explorar temas como la identidad, los contrastes o la relación entre lo visible y lo oculto. Esta temática también se trasladará al ámbito musical con un formato innovador de DJs enfrentados en directo (VS), generando una experiencia sonora dinámica e interactiva .

El cartel reunirá a una variada selección de artistas y propuestas creativas, entre los que destacan Rubi García, Vinila Von Bismark, Doctor Fli, Lucía Types, Perdiendo el Hilo, Tsantana o Kokki, junto a otros nombres de la escena emergente vinculados a disciplinas como la música, el arte urbano, la ilustración, el diseño o la performance.

Asimismo, el programa incluirá exposiciones, intervenciones en directo, performances y propuestas artísticas espontáneas, configurando un recorrido creativo que convierte el evento en una experiencia sensorial completa y participativa. La entrada será gratuita, facilitando el acceso a todos los interesados en disfrutar de una tarde dedicada al arte, la creatividad y la convivencia cultural.

Nikelao celebra en 2026 su quinto aniversario con el objetivo de consolidarse como un punto de encuentro clave dentro de la escena cultural malagueña, apostando por la innovación, la experimentación y la participación activa del público en una propuesta que trasciende la exposición tradicional para convertirse en una auténtica experiencia colectiva.