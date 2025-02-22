La Vuelta Ciclista a Andalucía «Ruta del Sol» 2025 celebra el primer triunfo de un ciclista español en esta edición centenaria. El navarro Diego Uriarte, del equipo Kern Pharma, logró la victoria en solitario en la meta de Alhaurín de la Torre, imponiéndose en la cuarta y más larga etapa de la competición.

Desarrollo de la Cuarta Etapa

Con una distancia de 194,3 kilómetros, la jornada comenzó en Córdoba con un asfalto húmedo debido a la lluvia, que no impidió el desarrollo normal de la carrera. Tras varios intentos de fuga neutralizados, la escapada definitiva se formó después del paso por la meta volante de Montilla, a 148 kilómetros de la llegada.

El grupo de escapados, compuesto por 14 corredores, alcanzó una ventaja superior a los dos minutos y veinte segundos a falta de 60 kilómetros. Entre los ciclistas que protagonizaron la fuga se encontraban Callum Scotson, Jorge Arcas, Welay Hagos Welay, Connor Swift, Emils Liepins, Alan Jousseaume, Zeb Kyffin, Joel Nicolau, Guillermo Silva, Diego Uriarte, Anders Johannessen, Toon Clynhens, Danny Van de Tuuk y Mario Aparicio.

A 24 kilómetros de meta, comenzaron los ataques dentro del grupo de fugados, y a falta de 10 kilómetros, seis corredores seguían en la lucha por la victoria: Scotson, Swift, Jousseaume, Berwick, Uriarte y Van Der Tuuk. En los últimos dos kilómetros, Diego Uriarte lanzó un ataque decisivo que le permitió cruzar la línea de meta en solitario con una ventaja de nueve segundos sobre Alan Jousseaume, quien superó a Connor Swift en el sprint final.

Clasificación de la Cuarta Etapa

Tras la victoria de Uriarte, la emoción se trasladó al podio, donde se entregaron los reconocimientos de la jornada:

Ganador de la etapa: Diego Uriarte (EKP)

Líder General: Pavel Sivakov (UAD)

Líder de la Montaña: Guillermo Silva (CJR)

Líder de Metas Volantes: Andreas Leknessund (UXM)

Líder por Puntos: Maxim Van Gils (RBH)

Mejor Andaluz: David Martín

Mejor Español: Marc Soler (UAD)

Ciclista Más Joven: Pablo Torres (UAD)

Además, la organización de la Vuelta Ciclista a Andalucía reconoció la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y de las empresas patrocinadoras del evento.

Declaraciones

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, expresó su satisfacción por acoger nuevamente una etapa de la Vuelta: «Cada dos años intentamos traer este evento porque es un referente del ciclismo. En 2024 también apostamos por la Vuelta Élite Women, demostrando nuestro compromiso con el deporte». Villanova recordó que en 2015 la localidad fue salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España y resaltó el papel de Alhaurín como Capital Europea del Deporte por la Integración y el Voluntariado en 2024.

A nivel deportivo, el alcalde destacó la importancia de que un ciclista español haya logrado la victoria en Alhaurín de la Torre, algo que no había sucedido en esta edición.

Quinta y Última Etapa

La Vuelta Ciclista a Andalucía 2025 concluirá mañana con la quinta y última etapa, que recorrerá 168,1 kilómetros entre Benahavís (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz).

La emoción está servida para el desenlace de esta histórica edición centenaria de la «Ruta del Sol».