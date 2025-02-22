El inmueble, que se ubica en plena calle Málaga, ha sido adquirido por la cofradía y viene a enriquecer aún más su patrimonio. Al acto de inauguración asistieron numerosos hermanos, vecinos y una representación de la Corporación Municipal, con el alcalde a la cabeza

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes, están de enhorabuena ya que este sábado han llevado a cabo el acto de bendición e inauguración de la nueva Casa Hermandad con la que cuentan en la céntrica calle Málaga y que viene a ser un edificio más en el patrimonio de la cofradía que seguirá contando con su Casa Hermandad de la calle Palacio de Oriente construida hace treinta y cinco años como edificio principal.

La cita ha sido multitudinaria y decenas de hermanos e invitados han acudido al acto en una mañana con algo de lluvia pero muy alegre y festiva en la que no ha faltado la música y las marchas procesionales a cargo de la Asociación Músico Cultural de la Santa Vera Cruz de Alhaurín el Grande, la popularmente conocida como banda de La Pepa.

El inmueble, situado en el número 70 de la calle Málaga, justo delante de su esquina con la calle Cantarranas, fue adquirido por los Verdes hace un año y ha sufrido un proceso de reforma y mejoras que han llevado a cabo los propios hermanos con la colaboración de varias empresas para adecentar el inmueble y convertirlo en un lugar de reunión y que servirá también la custodia de enseres y material.

El sacerdote adjunto de Alhaurín de la Torre y director espiritual de la cofradía, Pepe Planas, ha sido el encargado de bendecir esta propiedad y convertirla en un lugar más de trabajo y reunión de los hermanos Verdes. Planas ha afirmado que es un día «de acción de gracias» porque Alhaurín de la Torre cuenta con otro espacio para tener presente la figura del Señor y de la Virgen. Igualmente ha anunciado que debido a las próximas obras que van a comenzar en los Salones Parroquiales, esta casa acogerá por un tiempo el despacho parroquial y el Santísimo durante la noche del Jueves al Viernes Santo.

El acto ha contado con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova; ediles de la Corporación Municipal; así como representantes de cofradías y hermandades tanto de la localidad como invitados de fuera de la misma.

Una placa recuerda el histórico día en la entrada a la casa. El hermano mayor junto con el alcalde han sido los encargados de descorrer la cortinilla que ha dejado al descubierto la placa.

José María García ha asegurado que hoy se hace realidad el sueño de muchos verdes que anhelaban este espacio y el poder contar con un nuevo edificio en el que desarrollar su actividad con mayor comodidad y amplitud asegurando que «nuestro patrimonio hoy es más grande y esto quedará para generaciones venideras». García ha asegurado que hoy «se ha dado un paso cualitativo y cuantitativo para avanzar haciendo hermandad en el pueblo con lo que eso significa».

La intención de los Verdes es que algún día esta casa se convierta en un gran salón de tronos para que sea el punto de salida de su procesión del Viernes Santo. De hecho, se ha presentado un boceto de lo que podría ser ese proyecto futuro