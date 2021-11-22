El Hospital Virgen de la Victoria acoge una donación por parte de SEDISA y ANDE destinada a la labor en oncología de la asociación “Un Si por la Vida”

El centro ha celebrado la entrega de un cheque de 5.000 Euros otorgado a esta asociación a través de la comisión gestora del último Congreso Nacional de Hospitales celebrado en Málaga

El Hospital Virgen de la Victoria, ha acogido hoy el acto de entrega de un cheque por valor de 5.000 Euros otorgado a la asociación que ayuda a pacientes con cáncer “Un Sí por la Vida” , cuyos voluntarios desarrollan varios proyectos de colaboración en este centro sanitario, en concreto, en el área de Oncología Médica y de Oncología Radioterápica.

Esta donación se ha llevado a cabo por decisión de la comisión gestora del 22 Congreso Nacional de Hospitales, que tuvo lugar en Málaga el pasado mes de septiembre organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE).

En este sentido, cabe destacar que cada vez que se lleva a cabo un congreso por parte de estas sociedades, se realiza una donación solidaria destinada a una organización con carácter benéfico.

Asimismo, han estado presentes para la entrega de la donación a la asociación “Un Sí por la Vida”, el economista y actual tesorero de SEDISA, José Manuel Pérez Gordo, el jefe del servicio de Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria del Hospital Virgen de la Victoria y presidente del 22 Congreso Nacional de Hospitales, José Antonio Medina, la jefe de Enfermería del área de Oncologia Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria del Hospital Virgen de la Victoria y vicepresidenta de este último congreso con sede en Málaga, Yolanda Lupiañez. Y, por parte de la asociación, su vicepresidenta Guadalupe Gómez, y la tesorera de esta organización, Mari Ángeles Lozano.

Por su parte, el especialista y jefe del servicio de Oncología Radioterápica y Radiofísica Hospitalaria del Hospital Virgen de la Victoria, José Antonio Medina, ha explicado que “en el seno del congreso era una cuestión importante decidir para qué asociación o entidad iría dirigida esta donación, como es ya tradición en este evento nacional. De este modo, y de las propuestas presentadas se eligió a “Un Sí por la Vida” porque aparte de la ayuda que llevan a cabo al paciente, también apoyan al entorno familiar en la medida que alcanzan sus recursos, y además en un área alejada de la capital como es el área del Valle del Guadalhorce; y así lo decidió finalmente la comisión gestora del congreso”.

Además, el tesorero de la sociedad SEDISA, José Manuel Pérez Gordo, ha comentado que “las dos entidades encargadas de organizar el Congreso de Hospitales, SEDISA Y ANDE- y como ya es tradición- realizan una aportación a alguna ONG perteneciente a la ciudad o la provincia en la que se celebra el congreso, y en este sentido, se nos planteó como propuesta la labor que lleva a cabo esta asociación en el Hospital Virgen de la Victoria y en los municipios de la comarca del Guadalhorce, de modo que toda la comisión del congreso votó a favor de esta adjudicación”.

Por otro lado, la vicepresidenta de “Un Sí por la Vida”, Guadalupe Gómez, ha explicado durante el acto de entrega del cheque en el Hospital Virgen de la Victoria que “la asociación tiene su sede en Alhaurín el Grande, pero que trabaja también ayudando a pacientes de otros municipios del área del Guadalhorce, acompañando a pacientes y a sus familias en todo el proceso de oncología”.

Además, por su parte, la tesorera de esta asociación , Mari Ángeles Lozano, ha expresado que “nos sentimos muy felices de que hayan pensado en nosotras para recibir esta aportación, y el importe será destinado a recursos para continuar ayudando a pacientes y a sus familias”. Además, ha concluido Lozano, “quiero felicitar a todo el equipo de personas que hacen posible esta asociación cada día y agradecer a la comisión gestora de este congreso por tan generosa donación”.