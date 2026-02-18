El galardón será entregado este próximo 25 de febrero en el Museo Picasso en el marco del evento que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos (APDM) y que premiará a otras personalidades y clubes. El alcalde recibió al presidente de APDM

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha recibido al presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), Antonio Rengel, a solo unos días de la celebración de la gala de los Premios Málaga de los Deportes ‘Ciudad Redonda’ 2025, en la que uno de los galardones lleva el nombre del municipio. Rengel también se ha reunido con el concejal de Deportes, Sergio Cortés.

En concreto, en esta edición, en el apartado de jóvenes talentos, el Premio Alhaurín de la Torre a la Proyección Deportiva será para Carlos Ruiz Rubio, conocido como ‘Chupe’ o ‘Chupete’, delantero del Málaga C. F. que se ha afianzado en el primer equipo y se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada. Cabe recordar que en la edición anterior, la de 2024, Alhaurín de la Tore dio nombre al galardón a la Gesta Deportiva, que recayó en el propio Málaga C. F. por su ascenso a la Liga Hypermotion.

El acto de entrega tendrá lugar el 25 de febrero en el auditorio del Museo Picasso de Málaga, en pleno centro histórico de la capital. Estos premios, cuyos ganadores han sido elegidos mediante votación por los periodistas miembros de la APDM, tienen como objetivo reconocer los logros deportivos y los valores que representan los protagonistas del deporte malagueño.

En el resto de categorías, el Premio Málaga Ciudad Redonda al Mejor Deportista Malagueño recaerá en Samu Molina, boxeador que en 2025 defendió con éxito su título europeo y conquistó el cinturón WBC Internacional. El Premio Famadesa al Mejor Equipo distingue a Unicaja Baloncesto, que firmó un año histórico tras conquistar la Basketball Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa bajo la dirección de Ibon Navarro.

Por su parte, el Premio Diputación de Málaga a la Gesta Deportiva reconoce al CAB Estepona por su histórico ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español, un logro sin precedentes para el deporte malagueño. Este éxito tiene también reflejo en el Premio Cervezas Victoria al Mejor Entrenador, que se concederá a Francis Tomé, técnico que ha liderado el crecimiento del club esteponero hasta situarlo en la élite nacional.

Otro de los momentos más emotivos de la gala llegará con el Premio Junta de Andalucía a la Trayectoria Profesional, otorgado a Carolina Navarro, pionera del pádel femenino en España. Durante tres décadas de carrera, Navarro fue número 1 del mundo durante nueve años, conquistó cuatro campeonatos del mundo por selecciones, tres por parejas y más de un centenar de títulos en el circuito profesional.

El Premio CaixaBank a los Valores del Deporte será para AVOI CF, el primer equipo de fútbol onco-hematológico de España, creado en el Hospital Materno Infantil de Málaga como herramienta terapéutica y de apoyo emocional para niños y niñas en tratamiento contra el cáncer.

El Premio Málaga Deporte y Eventos a la Apuesta por el Deporte recaerá en EnPie Fútbol Playa, club referente a nivel nacional tras proclamarse campeón de Liga, ganador de la Copa Federación y de la Supercopa de España.

Finalmente, el Premio Frigiliana a la Superación Deportiva reconocerá a la joven piloto Alejandra García, una de las grandes promesas del motociclismo español y única mujer participante en 2025 en la prestigiosa Red Bull MotoGP Rookies Cup.