Será en el Centro Municipal del Mayor y pueden solicitarlo aquellas personas con documento cuya fecha de caducidad sea inferior a 90 días. Se dará prioridad a jubilados/as y pensionistas. Número de teléfono: 952 41 10 05

El Centro Municipal del Mayor ‘San Sebastián’ de Alhaurín de la Torre volverá a acoger el próximo 22 de septiembre la visita de un equipo de la Policía Nacional para la renovación del Documento Nacional de Identidad y el pasaporte, una iniciativa que organiza habitualmente el Área del Mayor que dirige Miguel Pacheco, aunque está abierta a la población en general.

Las personas interesadas pueden reservar su cita llamando al número de teléfono 952 41 10 05 y se le dará prioridad a jubilados/as y pensionistas. El único requisito es que el documento que se quiera renovar tenga una fecha de caducidad inferior a los 90 días.