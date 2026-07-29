Consultorfarma anuncia la apertura de inscripciones para su gran cita anual, que reunirá el próximo 8 de octubre en el Hotel NH Collection de Sevilla a los principales actores del sector.

SEVILLA, 23 de julio de 2026. — El mercado de las oficinas de farmacia continúa consolidándose como uno de los sectores más estables y atractivos para la inversión en España. En este contexto de transformación y crecimiento, la consultora especializada Consultorfarma ha anunciado de forma oficial la celebración de su esperado foro nacional: la IV Jornada Consultorfarma.

El encuentro, que se celebrará el próximo 8 de octubre de 2026 en el Hotel NH Collection de Sevilla, se posiciona como la cita de referencia para titulares de farmacia, inversores, asesores patrimoniales y profesionales del sector salud de todo el país.

Durante la jornada, un destacado panel de expertos analizará en profundidad el panorama actual de la compraventa de oficinas de farmacia, abordando aspectos clave como las nuevas tendencias de rentabilidad, las claves fiscales para optimizar las operaciones de transmisión y las mejores estrategias de financiación e inversión en el escenario económico de 2026.

Inscripciones abiertas y aforo limitado Desde la organización destacan que el objetivo del encuentro es ofrecer una experiencia de alto valor añadido y propiciar un espacio de networking exclusivo entre los asistentes. Por ello, el aforo del recito es estricto y limitado.

Las inscripciones ya se encuentran oficialmente abiertas a través de la página web oficial de Consultorfarma (www.consultorfarma.com), donde los profesionales interesados pueden consultar el programa completo y reservar su plaza con antelación antes del cierre de inscripciones.