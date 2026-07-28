La Guardia Civil mantiene abierta una investigación tras el hallazgo de restos humanos en un camino de acceso a la zona de las canteras de Alhaurín de la Torre, un suceso ocurrido durante la jornada de este martes y sobre el que, por el momento, las autoridades mantienen un absoluto hermetismo.

El hallazgo movilizó a agentes de la Guardia Civil, que acordonaron la zona para realizar la correspondiente inspección ocular y recopilar todas las pruebas que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido. Los restos serán sometidos a los análisis forenses necesarios para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte.

Fuentes de la investigación, consultadas por Europa Press, han confirmado la detención de una persona relacionada con el caso. No obstante, por el momento no han trascendido oficialmente ni la identidad del arrestado ni el grado de implicación que pudiera tener en los hechos, al continuar las diligencias abiertas.

El lugar donde se produjo el hallazgo corresponde a un camino de acceso a la zona de las canteras del municipio, un entorno frecuentado por vehículos vinculados a la actividad de las explotaciones y de las fincas cercanas.

La investigación permanece bajo la dirección de la autoridad judicial y, hasta el momento, no se ha facilitado información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas del fallecimiento. La Guardia Civil continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido.

Diario Alhaurín seguirá informando de este suceso a medida que las autoridades hagan pública nueva información oficial.