Dirigida y protagonizada por Antonio Campos, se trata de una original función para acercar al público la riqueza literaria del escritor a través de una puesta en escena dinámica y accesible. La cita, a las 12.00 horas. Entrada gratuita previa invitación que puede solicitarse desde el día 26

El próximo 5 de diciembre, a las 12:00 de la mañana, el Centro Cultural será escenario de la representación teatral titulada ‘Las ejemplares de Cervantes’, un montaje a cargo de la compañía de Antonio Campos, conocida por su labor en la difusión del teatro clásico español. El evento, que promete acercar al público a la riqueza literaria de Miguel de Cervantes a través de una puesta en escena dinámica y accesible.

Antonio Campos ha llevado a cabo una adaptación teatral de las Novelas Ejemplares de Cervantes, donde el actor y dramaturgo se presenta como un juglar y un declamador que recorre España con el músico Carlos Beceiro. Esta producción busca entretener al público con la crítica social y el ingenio del inmortal escritor español.

La función convierte el espacio vacío en un acto teatral, valiéndose de una cámara oscura y atrezzo sobrio, música acertada para la ocasión y oportunos entresacados textos de las tres novelas cervantinas que se representan –‘El licenciado Vidriera’, ‘Rinconete y Cortadillo’ y ‘La Gitanilla’-, para fundirse en un todo donde gesto y palabra llenan ese vacío que conexiona tanto la retórica del buen decir del Siglo de Oro con argot y guiños al lenguaje actual y a la deconstrucción textual.

Cabe destacar que Antonio Campos fue nominado en 2018 a los Premios Max como mejor actor protagonista por ‘El Lazarillo de Tormes’ y consiguió el XXVIII Premio Rojas al Mejor Actor y Mejor Montaje Teatral.

La asistencia será gratuita, pero requerirá invitación. Las entradas podrán recogerse a partir de mañana, 26 de noviembre, en la recepción del propio Centro Cultural, hasta completar aforo. Desde el Área de Cultura se invita a vecinos y visitantes a no dejar pasar esta cita cultural que busca homenajear al autor del Quijote y acercar su obra a todos los públicos.