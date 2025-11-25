La Casa de la Juventud acogerá este espectáculo a partir de las 12.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. La agrupación que dirige Alfonso Ortega y su sección juvenil ofrecerán un recital de villancicos y canciones populares de estas fechas

La programación navideña de Alhaurín de la Torre contará un año más con el tradicional concierto de villancicos navideños ofrecido por la Banda Municipal de Música. Será el domingo, 14 de diciembre, a las doce de la mañana en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud, con entrada libre hasta completar aforo.

La cita ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García; y el director de la Banda Municipal, Alfonso Ortega. Una vez más actuará tanto la Banda Municipal como su sección Juvenil contando con un repertorio de villancicos tradicionales y villancicos y canciones populares de otras partes del mundo.

Será una oportunidad única para celebrar la Navidad con el mejor repertorio y el ambiente propio de las fechas. El director de la Banda ha asegurado que los chicos y chicas que forman parte de la misma disfrutan muchísimo con este concierto que suele poner a los espectadores a cantar y bailar al tratarse de música reconocida por todos.

Andrés García ha afirmado que será un concierto muy entretenido y la mejor manera de celebrar junto a los componentes de la formación estas fechas tan entrañables y el punto final a un año 2025 que ha estado lleno de trabajo y de nuevos éxitos para esta Banda Municipal de Música.