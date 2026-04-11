El encuentro ha tenido lugar en la Biblioteca Municipal, donde el conocido y premiado intérprete de cine, televisión y teatro ha compartido sus experiencias con el periodista Moisés Rodríguez y con el público presente en un ambiente distendido

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La Biblioteca Municipal «Antonio Garrido Moraga» ha acogido este sábado un multitudinario encuentro con el veterano actor Pedro Casablanc, en una cita cultural que ha vuelto a congregar a numerosos vecinos y amantes del cine y el teatro.

La actividad ha estado organizada por Eme de Mar Cultura y el Área de Cultura, con la colaboración del Grupo Piérola, y se ha desarrollado finalmente en la Biblioteca Municipal y no en el Centro Cultural y de Artes La Platea como estaba previsto inicialmente debido a las previsiones meteorológicas.

El periodista Moisés Rodríguez ha sido nuevamente el encargado de conducir la conversación. El diálogo se ha desarrollado en un ambiente distendido y cercano, en el que el intérprete ha compartido anécdotas de su trayectoria profesional, reflexiones sobre el oficio de actor y su visión sobre la evolución del sector audiovisual en España.

El acto se ha convertido en un espacio participativo en el que el público ha tenido la oportunidad de formular preguntas y conocer de primera mano la experiencia de uno de los rostros más reconocidos de la escena española.

Durante la charla, Casablanc ha recordado sus inicios tras licenciarse en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, ciudad donde comenzó su carrera teatral antes de trasladarse a Madrid. Allí participó en montajes de referencia como ‘La gaviota’, ‘Casa de muñecas’ o ‘Antígona’, consolidando una sólida trayectoria sobre los escenarios.

En el ámbito cinematográfico, el actor ha trabajado en numerosos largometrajes y cortometrajes bajo la dirección de reconocidos cineastas, mientras que en televisión ha formado parte de series de gran éxito que le han otorgado una notable popularidad entre el público. Su carrera ha sido reconocida con importantes galardones, entre ellos el Premio de la Unión de Actores como actor secundario, el Premio Ondas al mejor actor, el Premio Forqué a la mejor interpretación masculina y, más recientemente, el Premio Iris al mejor actor en este mismo año 2026.

Desde La Platea y el Área de Cultura han mostrado su satisfacción por el desarrollo del encuentro y la buena conexión con el público. El concejal de Cultura, Manuel López, ha estado presente y le ha entregado un obsequio a Casablanc como agradecimiento por su visita al municipio.

El próximo encuentro organizado por La Platea será el sábado, 9 de mayo, con el humorista y presentador así como vecino de la localidad, Manolo Sarria.