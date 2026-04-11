El trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz, que dejó un balance de 46 víctimas mortales, sigue dejando historias marcadas por la dureza de los hechos, pero también por la esperanza. Este sábado, el Servicio Andaluz de Salud ha confirmado que la única persona que permanece ingresada por aquel suceso ha dado a luz a un niño en Málaga.

La mujer, que continúa hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha tenido un parto que se ha desarrollado con resultado favorable para el recién nacido, quien se encuentra en buen estado de salud según las fuentes sanitarias.

Balance asistencial actualizado

Según los datos oficiales facilitados por el SAS a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el balance global de atención tras el accidente refleja:

Total de personas atendidas: 126

121 adultos

5 menores

Pacientes ingresados actualmente: 1

1 adulto en UCI (Málaga)

Altas hospitalarias: 124

Fallecimientos posteriores: 1

Este último caso mantiene abierto el seguimiento sanitario de un siniestro que conmocionó a toda Andalucía. Cabe recordar que el pasado 31 de marzo se produjo el alta de la última persona hospitalizada hasta ese momento en el Hospital Universitario Reina Sofía.

Entre la tragedia y la vida

Más allá de las cifras, el nacimiento de este niño supone un giro emocional dentro de una historia marcada por la tragedia. En medio de uno de los episodios más duros vividos en la red ferroviaria andaluza en los últimos años, la llegada de una nueva vida introduce un elemento de alivio y simbolismo para muchas familias afectadas.

El seguimiento clínico de la madre continúa en la UCI malagueña, donde permanece como la única paciente hospitalizada derivada directamente de aquel accidente.