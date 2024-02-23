Las papeletas extraídas de la urna dan derecho a disfrutar de noches de hotel en categoría alta y de bonos para el Spa Municipal. Se ha avisado telefónicamente a los agraciados titulares y suplentes, que podrán recoger y disfrutar de sus premios próximamente

El Área de Comercio del Ayuntamiento ha celebrado este viernes el sorteo de los ganadores de la campaña de San Valentín que ha llevado a cabo esta delegación municipal. La concejala, María del Mar Martínez, y la técnico, Tere Tomé, han estado presentes durante el sorteo, así como las manos inocentes que se han encargado de extraer de la urna las papeletas con los nombres de las personas agraciadas, tanto las titulares como las suplentes. El recipiente de cartón situado en el vestíbulo de la Casa Consistorial, en el que consumidores participantes depositaron sus folletos a lo largo del plazo estipulado para ello, ha sido abierto en el acto de hoy y se han ido sacando uno por uno los documentos que acreditan a los diez ganadores del bono doble para el Spa Municipal y de las noches de hotel tanto en categoría Premium como Oro, esto es, los regalos estrella del sorteo.

La participación ha sido muy elevada pues han participado decenas de personas que hicieron sus compras durante la campaña de San Valentín en los más de 20 comercios adheridos.

Los ganadores han sido informados telefónicamente por los responsables del Área de Comercio y en los próximos días podrán recoger y disfrutar de su premio tanto en el Spa Municipal como en el Hotel Elba Estepona & Thalasso Spa.

María del Mar Martínez ha destacado la alta participación y ha agradecido a las pymes participantes por su interés en la iniciativa, que pretendría estimular el consumo interno para apoyar al sector local. La edil ha asegurado que seguirán apostando por campañas como esta en momentos claves en los que las ventas aumentan y como fomento de las compras en el municipio, además de seguir apostando por premiar a los vecinos y vecinas que consumen en los comercios de Alhaurín de la Torre.

