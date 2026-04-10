Inaugurada en El Portón una completa exposición con más de medio centenar de obras del gran pintor malagueño, fallecido en 2023, y que funciona como retrospectiva de sus diferentes etapas creativas. Puede visitarse hasta el 19 de junio

La Finca Municipal El Portón ha acogido la inauguración de la exposición ‘Bornoy. Transformación artística: del fuego a la luz digital’, una gran retrospectiva dedicada al artista malagueño Pepe Bornoy que recorre su evolución creativa desde 1965 hasta 2023.

El acto ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y del concejal de Actividades en El Portón, Andrés García, junto a otros representantes institucionales, en una cita que ha incluido intervenciones de especialistas, un concierto de guitarra y una visita guiada por la muestra.

Durante su intervención, el alcalde ha lamentado la ausencia del propio artista, fallecido en 2023, y ha subrayado la importancia de “seguir recordándolo y homenajeándolo” a través de iniciativas como ésta. Además, ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades que han hecho posible la exposición, destacando que “todas aportan y ayudan a seguir difundiendo la cultura”.

La exposición reúne cerca de medio centenar de obras seleccionadas por la comisaria Victoria Márquez, quien ha puesto en valor la figura de Bornoy y su capacidad para evolucionar “sin perder su propia voz”, así como la colaboración de las personas que han contribuido a conservar y difundir su legado.

La muestra ofrece un recorrido estructurado por las distintas etapas del artista, permitiendo al visitante adentrarse en un universo creativo marcado por la investigación plástica y la constante evolución, desde sus primeras obras hasta su consolidación en el ámbito del arte digital.

A lo largo de este itinerario, se pone de manifiesto la capacidad de Bornoy para reinventarse sin perder una identidad propia, explorando diferentes lenguajes y soportes con una actitud innovadora y abierta al cambio. Su obra destaca por el uso expresivo del color, una iconografía personal y una mirada reflexiva sobre la realidad, en la que confluyen lo material y lo tecnológico.

Pepe Bornoy, fallecido en 2023, está considerado uno de los creadores más relevantes del arte contemporáneo malagueño de los últimos cien años. Su trayectoria, de gran dimensión artística e intelectual, estuvo marcada por la experimentación constante y por su compromiso con el desarrollo del pensamiento artístico.

La exposición pone además el acento en su última etapa, en la que el artista se adentró en el lenguaje digital como una prolongación natural de su proceso creativo, demostrando su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a su esencia.

La muestra podrá visitarse hasta el 19 de junio en la Sala Vicente Llinares Duato, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de redescubrir la obra de uno de los grandes referentes del arte contemporáneo malagueño y acercarse a un legado que sigue dialogando con el presente.