El autor ha compartido con el público de la Biblioteca Municipal su libro titulado ‘La joven del pañuelo rosa’, en un encuentro muy participativo en el que ha hablado también sobre el oficio de escritor y el proceso creativo en general

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La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido la presentación del libro ‘La joven del pañuelo rosa’, del autor José Manuel Portero, en un acto que ha reunido a un numeroso público en la Sala María Moliner, con una gran presencia de integrantes del club de lectura del municipio.

La cita ha contado con la participación del concejal de Cultura, Manuel López, y la presencia del concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, así como de Yolanda Morales y Rocío Serrán, quienes han acompañado al autor durante la presentación de esta obra.

Durante el acto, José Manuel Portero ha dado a conocer los detalles de su libro y ha compartido con los asistentes algunas claves de su proceso creativo. El autor ha destacado su fuerte vínculo con el municipio, asegurando que, a pesar de no ser de Alhaurín de la Torre, se siente profundamente atraído por él. Asimismo, ha hecho referencia a trabajos anteriores y ha subrayado su intención de invitar a la reflexión con sus historias, explicando que busca que el lector no solo quiera descubrir quién es el culpable, sino entender por qué actúa.

Por su parte, Manuel López ha puesto en valor la trayectoria del autor, ya conocido dentro del club de lectura local, y ha destacado la importancia de dar visibilidad a escritores como Portero dentro de la programación cultural del municipio.

La presentación se ha desarrollado en un ambiente cercano y participativo, con un público muy implicado que ha podido intercambiar impresiones con el autor al término del acto. Con este encuentro, la Biblioteca continúa impulsando la actividad cultural y literaria en el municipio, favoreciendo el contacto directo entre escritores y lectores.