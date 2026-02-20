Los Servicios Operativos han iniciado las obras para extender unos cien metros la acera norte a la altura de la Finca Solvana, con el objetivo principal de reforzar la seguridad vial en ese punto y evitar que los peatones circulen por el arcén de la carretera

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado las obras para prolongar el acerado de la parte oeste de la travesía urbana, entre las urbanizaciones Taralpe y Pinos, que ganará unos cien metros más de longitud en su lado norte. El proyecto responde al encargo del alcalde, Joaquín Villanova, para reforzar la seguridad vial en ese punto.

El Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez ha comenzado los trabajos a la altura de la Finca Solvana (antigua finca El Rocío). La ejecución es de cierta complejidad por la presencia de una tubería de pluviales que desvía el agua de lluvia a un cauce, por lo que será necesario ampliar la canalización, rellenar el terreno y levantar un muro de piedra para construir una plataforma que salve el desnivel existente.

La nueva acera dará continuidad a la ya existente en ese lado, con un diseño de hormigón impreso y tonos marrones, en la línea del resto de la travesía urbana. El Ayuntamiento quiere además de esta forma proporcionar un camino seguro a las personas que se dirigen a las celebraciones que tienen lugar en la mencionada finca y evitar que circulen por el arcén, como ha sucedido en ocasiones, pese a que sí que existe un acerado en el lado sur.