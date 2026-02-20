En la sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, y tras una breve presentación por parte del Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, tuvo lugar el pasado miércoles 18 de febrero un acto informativo y de debate sobre la propuesta de protección como Parque Natural para la Sierra Mijas-Alpujata defendida por numerosos colectivos ciudadanos.

La jornada, a la que asistió cerca del centenar de personas, contó con dos interesantes charlas, la primera de las cuales, a cargo del Catedrático de Ecología de la UMA Félix López Figueroa, nos hizo un interesante y exhaustivo repaso de los valores ecológicos, zoológicos, botánicos, geológicos y etnográficos que soportan la aspiración de protección de esas sierras. La segunda charla, a cargo de José María Montoro Pérez, exdirector del Parque Natural Sierra del Castril, nos hizo una oportuna recreación de la historia de la creación del Parque Natural de Granada del que fue director que pasó de tener una gran oposición popular por parte de sus habitantes, a ser cuidado y protegido con vehemencia una vez que los mismos comprobaron los beneficios que conlleva abordar la gestión del territorio desde esta perspectiva.

El debate posterior no fue menos interesante pues una decena de personas quisieron intervenir para ofrecer sus puntos de vista sobre la manera de abordar este proyecto que ya ha contado con el apoyo explícito de los plenos municipales de 7 de los 9 municipios implicados y con la aprobación de dos Proposiciones No de Ley por parte del Parlamento de Andalucía. Lamentablemente, con la excepción de un concejal de la oposición de Alhaurín de la Torre, ningún cargo público de ninguno de los 9 ayuntamientos concernidos ni de la Delegación de la Junta de Andalucía tuvieron a bien asistir al evento a pesar de haber sido invitados expresamente.

El Movimiento Pro Parque Natural Sierra Mijas Alpujata, conformado por numerosas asociaciones y particulares, ha conseguido el más que considerable apoyo institucional mencionado (al menos formalmente) y concitar la atención de una parte importante de la ciudadanía en este objetivo de proteger la sierra bajo una figura de protección, el Parque Natural, lo suficientemente flexible como para compaginar la protección de áreas extensas de monte (que permitan el sostenimiento de la biodiversidad y los vitales servicios ecosistémicos de los que nos provee) con una actividad económica y lúdica verdaderamente sostenible a largo plazo.

Corresponde ahora, pues, al Gobierno de la Junta de Andalucía, recoger este clamor popular e iniciar el preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales previo a cualquier avance en este sentido.

Agradecemos a todos los asistentes su presencia y pedimos a todos los que apoyan este proyecto su colaboración para que el objetivo de protección de la sierra y de nuestro futuro llegue a buen puerto.