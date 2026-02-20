En la sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, y tras una breve presentación por parte del Vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, tuvo lugar el pasado miércoles 18 de febrero un acto informativo y de debate sobre la propuesta de protección como Parque Natural para la Sierra Mijas-Alpujata defendida por numerosos colectivos ciudadanos.

La jornada, a la que asistió cerca del centenar de personas, contó con dos interesantes charlas, la primera de las cuales, a cargo del Catedrático de Ecología de la UMA Félix López Figueroa, nos hizo un interesante y exhaustivo repaso de los valores ecológicos, zoológicos, botánicos, geológicos y etnográficos que soportan la aspiración de protección de esas sierras. La segunda charla, a cargo de José María Montoro Pérez, exdirector del Parque Natural Sierra del Castril, nos hizo una oportuna recreación de la historia de la creación del Parque Natural de Granada del que fue director que pasó de tener una gran oposición popular por parte de sus habitantes, a ser cuidado y protegido con vehemencia una vez que los mismos comprobaron los beneficios que conlleva abordar la gestión del territorio desde esta perspectiva.

Jornada Divulgativa Proyecto Parque Natural Sierra Mijas AlpujataEl debate posterior no fue menos interesante pues una decena de personas quisieron intervenir para ofrecer sus puntos de vista sobre la manera de abordar este proyecto que ya ha contado con el apoyo explícito de los plenos municipales de 7 de los 9 municipios implicados y con la aprobación de dos Proposiciones No de Ley por parte del Parlamento de Andalucía. Lamentablemente, con la excepción de un concejal de la oposición de Alhaurín de la Torre, ningún cargo público de ninguno de los 9 ayuntamientos concernidos ni de la Delegación de la Junta de Andalucía tuvieron a bien asistir al evento a pesar de haber sido invitados expresamente.

El Movimiento Pro Parque Natural Sierra Mijas Alpujata, conformado por numerosas asociaciones y particulares, ha conseguido el más que considerable apoyo institucional mencionado (al menos formalmente) y concitar la atención de una parte importante de la ciudadanía en este objetivo de proteger la sierra bajo una figura de protección, el Parque Natural, lo suficientemente flexible como para compaginar la protección de áreas extensas de monte (que permitan el sostenimiento de la biodiversidad y los vitales servicios ecosistémicos de los que nos provee) con una actividad económica y lúdica verdaderamente sostenible a largo plazo.

Corresponde ahora, pues, al Gobierno de la Junta de Andalucía, recoger este clamor popular e iniciar el preceptivo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales previo a cualquier avance en este sentido.

Agradecemos a todos los asistentes su presencia y pedimos a todos los que apoyan este proyecto su colaboración para que el objetivo de protección de la sierra y de nuestro futuro llegue a buen puerto.

Artículos relacionadosMás del autor

Cofradías

Luis Algoró protagoniza un emotivo pregón del Martes Santo

Proyectos de trabajo para el día de Andalucía año 2026 alumnado extranjero de Atal del instituto Juan Ramón Jiménez de Málaga, IES Galileo de Alhaurín de la Torre, IES Los Manantiales de Torremolinos
Colaboradores

Proyectos de trabajo para el día de Andalucía año 2026 alumnado extranjero de Atal del instituto Juan Ramón Jiménez de Málaga, IES Galileo de...

Nueva campaña de fumigación en Alhaurín de la Torre por la procesionaria
Alhaurín de la Torre

Nueva campaña de fumigación en Alhaurín de la Torre por la procesionaria

El subcampeón olímpico Damián Quintero comparte los valores y la disciplina del kárate con estudiantes de El Pinar
Artes Marciales

El subcampeón olímpico Damián Quintero comparte los valores y la disciplina del kárate con estudiantes de El Pinar

La radioterapia más corta y cómoda mejora la calidad de vida de mujeres mayores con cáncer de mama temprano
Headline

La radioterapia más corta y cómoda mejora la calidad de vida de mujeres mayores con cáncer de mama temprano

Alhaurín de la Torre

El Ayuntamiento prolongará el acerado de la zona oeste de la travesía urbana

El flamenco, protagonista de una nueva cita del Ciclo Vecinalh
Alhaurín de la Torre

El flamenco, protagonista de una nueva cita del Ciclo Vecinalh

La gestión emocional de la menopausia, objeto de una charla en el Centro de la Mujer
Abrazo Amigo

La gestión emocional de la menopausia, objeto de una charla en el Centro de la Mujer

El alcalde pide máxima coordinación entre los municipios y el "liderazgo" de la Junta de Andalucía para aumentar las oportunidades de crecimiento del área metropolitana y la comarca del Guadalhorce
Alhaurín de la Torre

El alcalde pide máxima coordinación entre los municipios y el «liderazgo» de la Junta de Andalucía para aumentar las oportunidades de crecimiento del área...

Diputación

La Diputación y la Cámara de Comercio redoblan esfuerzos para avanzar en la internacionalización de las empresas agroalimentarias y de diseño y textiles

Agenda Semanal

El periodista Luis Algoró pronunciará este viernes el pregón de Jesús Caído y la Amargura

Colegio de Enfermería

El Colegio de Enfermería de Málaga invita a la ciudadanía a visibilizar la labor de las enfermeras a través de una campaña en redes...