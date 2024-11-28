(Pacma Málaga) El Partido Animalista sostiene que el uso de estos artefactos en las inmediaciones del Paseo del Parque supone la violación de la ordenanza municipal y de normativa de ámbito nacional.

Málaga, 28 de noviembre de 2024 – La coordinadora del Partido Animalista PACMA en Málaga, Carmen Sánchez, ha remitido al alcalde, Paco de la Torre, y al concejal del Área de Seguridad, Avelino Barrionuevo, un nuevo escrito donde denuncia, un año más, la constante vulneración de la normativa municipal y nacional respecto al uso y venta de artículos pirotécnicos en las inmediaciones del Paseo del Parque durante las fiestas navideñas.

Cada año, con la instalación de los tradicionales puestos navideños, se multiplican las explosiones de petardos y otros artificios pirotécnicos en la zona. Para el Partido Animalista, estas prácticas no solo incumplen la Ordenanza para la garantía de la Convivencia Ciudadana de Málaga, que prohíbe el uso de pirotecnia sin autorización expresa, sino también el Real Decreto 989/2015, que regula estrictamente la venta y almacenamiento de estos productos.

Sánchez destaca que las explosiones continuas afectan gravemente a colectivos vulnerables, como personas con hipersensibilidad auditiva o trastorno del espectro autista, causando nerviosismo y ansiedad. Además, los animales sufren graves consecuencias: el ruido provoca estrés, ansiedad e incluso ataques cardíacos en perros, gatos y aves. La situación es especialmente alarmante en la colonia felina registrada en el Parque, donde en 2021 se registró la muerte de una gata debido al terror causado por los estruendos.

A pesar de que la normativa exige que los establecimientos temporales de venta de pirotecnia cumplan estrictos requisitos de seguridad y prohíbe su venta a menores de 12 años (para artificios F1) y menores de 16 y 18 años (para categorías F2 y F3, respectivamente), en la práctica se observan numerosas irregularidades. «Es inadmisible que la normativa sea sistemáticamente ignorada, poniendo en riesgo tanto a personas como a animales», señala la coordinadora.

Desde el Partido Animalista, se remitió un escrito el pasado 19 de septiembre a la concejala del Área de Comercio, Elisa Pérez de Siles, solicitando el cumplimiento estricto de las normativas y pidiendo una reunión para abordar la problemática. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta.

Ante la inminencia de la temporada navideña, PACMA ha pedido al Ayuntamiento de Málaga que prohíba el uso de pirotecnia en toda la zona del Parque; instale carteles informativos en el área adyacente a los puestos navideños para disuadir el uso de estos artefactos; refuerce la vigilancia policial para garantizar el cumplimiento de la normativa y sancionar a las personas infractoras, y asegure una actuación efectiva de la policía local ante las denuncias ciudadanas.

«Queremos unas fiestas inclusivas, seguras y respetuosas con todas las vecinas, vecinos y animales de Málaga», concluye Sánchez.