En estos días, la Asociación Grupo Girasoles instalará una mesa informativa en el Centro de Salud y, el sábado día 18, el alcalde, Joaquín Villanova, leerá un manifiesto alusivo en la plaza de San Sebastián

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre luce ya en su balcón una pancarta con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se celebra pasado mañana, miércoles, 15 de febrero. El alcalde Joaquín Villanova junto a otros concejales de la Corporación y la Asociación Grupo Girasoles han asistido a su colocación como acto simbólico para reivindicar esta lucha tan importante.

La presidenta de dicha ONG, Iluminada Regateiro, ha afirmado que esta es una de las claves de su asociación y que todo lo que recaudan se destina directamente a quienes son el objetivo de dichas campañas, que no son otros que los niños y niñas afectados por el cáncer y especialmente, para apoyar financieramente las líneas de la investigación existentes con la finalidad de frenarlo.

El año pasado se destinaron 22.000 € a este fin. Como ha subrayado Regateiro, si no se investiga no hay curación», por lo que defiende la necesidad de que «los investigadores deben quedarse en España y no salir del país».

La concejala María del Carmen Molina, responsable de Asuntos Sociales, resalta la labor «enorme» que realiza Grupo Girasoles con estos niños y su familia y ha destacado la necesidad de contar con grupos de gente que velan por todos los niños enfermos y sus familias en labores acompañamiento y dedicación a ellos.

La asociación montará una mesa informativa en estos días en el Centro de Salud y, el próximo sábado 18, se leerá un manifiesto por parte del alcalde, Joaquín Villanova, en la plaza de San Sebastián. A la vez, también se ha anunciado que en septiembre volverá a celebrarse el evento benéfico de cortadores de jamón que tan buen resultado obtuvo el año pasado.