Antonio Sanz inaugura el III Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, que duplica su espacio con respecto a la pasada edición

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha inaugurado este miércoles junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el III Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) hoy y mañana. En esta edición, el evento ha duplicado su espacio con respecto a la anterior edición, ocupando más de 4.000 metros cuadrados con stands, espacio para demostraciones, talleres específicos, actividades de networking y espacios de trabajo.

Antonio Sanz ha aprovechado este acto para presentar el informe Estado de la Ciberseguridad en la Administración andaluza en 2023, elaborado por la Agencia Digital de Andalucía. En él se detalla que el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), dependiente del Centro de Ciberseguridad de Andalucía (CIAN), gestionó 7.800 ciberataques, un 4,3% más que el año anterior. Además, cursó 29 avisos y alertas sobre campañas activas y amenazas y llevó a cabo 64 análisis de vulnerabilidades, entre otras acciones.

En cuanto a los tipos de incidentes atendidos, las cuentas comprometidas (con usuarios y contraseña) siguen suponiendo una de las principales amenazas (2.092), apareciendo periódicamente una gran cantidad de cuentas corporativas en brechas de seguridad de servicios de terceros. Estos incidentes se han duplicado respecto al año anterior. En concreto, el 29% de los incidentes tratados fueron intrusiones, seguidos de un 25% de incidentes de contenido dañino y un 23% de incidentes de fraude. El consejero también ha destacado que “el 73% de los incidentes de ciberseguridad atendidos tuvieron un nivel de peligrosidad media o alta, aunque sólo un uno por ciento de los incidentes tuvo un nivel de peligrosidad muy alto, aproximadamente siete al mes”.

Antonio Sanz ha informado que “para seguir combatiendo estos ataques, hemos adjudicado el mayor contrato de España de una solución para la detección y respuesta de ciberincidentes en equipo final (EDR), por 18 millones de euros”. El consejero ha asegurado que “es una solución lo más funcional y eficiente posible”.

Además, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha el SOC, Centro de Operaciones de Seguridad, para lo que se ha licitado por 12 millones de euros un contrato para dotarlo de los equipos humanos y materiales necesarios. “Su adjudicación será en breve”, ha explicado Antonio Sanz.

Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025

Antonio Sanz ha recordado en su intervención que “en el primer Congreso de Ciberseguridad dijimos que Andalucía iba a tener una hoja de ruta para proteger nuestra región ante los ciberataques y, meses después, aprobamos la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-2025, con una inversión de 60 millones de euros”. De ellos, “ya se han invertido casi 40 millones de euros en distintos proyectos e iniciativas que mejoran y fortalecen nuestros recursos en este ámbito pero que, además, impulsan al sector en nuestra comunidad”, según ha precisado el consejero de la Presidencia.

Igualmente, en aquel congreso se presentó el proyecto de ciberescudo andaluz, que nace del Proyecto Alba y en el que colaboraron Innova IRV, la Universidad de Málaga y la Agencia Digital de Andalucía, bajo el liderazgo del Centro Criptológico Nacional. Este ciberescudo ofrece un servicio que bloquea conexiones a contenidos maliciosos (estafas, phishing, malware, etc.) y que protege a todo tipo de dispositivos conectados a internet.

El consejero de la Presidencia, que ha celebrado el avance en otros proyectos como la Red Argos o el Foro de Mujeres Ciberlíderes, ha finalizado su discurso asegurando que “2023 ha sido un año de despegue para el despliegue de la ciberseguridad en Andalucía y 2024 será el de la consolidación”.

III Congreso de Ciberseguridad de Andalucía

El III Congreso de Ciberseguridad de Andalucía se centra en esta edición en impulsar el sector y favorecer las oportunidades entre las empresas andaluzas, fomentando el crecimiento del ecosistema en torno a la ciberseguridad. Por ello, tiene el lema SOC: Security and Opportunity Connection. Este congreso, organizado por la Agencia Digital de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, vuelve a reunir en Andalucía a referentes y empresas destacadas en el campo de la seguridad digital, así como startups e instituciones que están desarrollando ideas innovadoras relacionadas con la ciberseguridad.

Durante dos días, van a desarrollarse 29 charlas especializadas, siete mesas de debate y ocho talleres especializados para conocer las últimas tendencias en materia de ciberseguridad. En la tercera edición del Congreso estarán presentes los perfiles expertos que están revolucionando el sector: Cristina Pitarch, directora general de Google Cloud Security en Europa, Oriente Medio y África; Carlos Córdoba, del Centro Criptológico Nacional; Juan Pablo Fuentes, experto en ciberseguridad e inteligencia artificial en SIA; Irene Blázquez, directora del IE Center for the Governance of Change de la IE University; o Antonio Requena, responsable de TMT Consulting en PwC España. En suma, más de 60 especialistas en el campo de la seguridad digital forman el panel de esta edición.

En la zona expositiva de esta edición hay 37 entidades y empresas que trabajan en el ámbito de la ciberseguridad, que exponen soluciones corporativas y de resolución de incidencias ante el público. En esta edición se han registrado más de 2.500 inscritos de forma presencial, a los que se suman las personas que sigan el Congreso de forma online.