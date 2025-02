Antes de la representación se ha hecho entrega del premio a la ganadora del concurso del cartel anunciador, que ha sido la joven Maia Poniatowska. Las localidades para el resto de funciones del ciclo están disponibles en Mientrada.net

MÁS INFORMACIÓN:

El XIX Ciclo de Teatro infantil que organiza el Área de Cultura ha dado el pistoletazo de salida este sábado y lo ha hecho con un éxito rotundo pues la primera función ha registrado un lleno del aforo del Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, que contaba con el cartel de ‘No hay entradas’ desde hace días.

‘La verdadera historia del Ratoncito Pérez’, puesta en escena por la compañía La Fábrica de los Cuentos, ha llevado la ilusión y alegría a decenas de niños y niñas junto a sus familias que han presenciado una obra en la que se cuenta la historia de Fito, un pequeño ratón, que le pide a su abuelo que le cuente más historias sobre su superhéroe favorito, El Ratoncito Pérez, pero se hace tarde y tiene que dormir, ya que al día siguiente tiene cole. A Fito no le gusta mucho el cole, pero no porque no le guste estudiar, sino porque allí está Nelson, el abusón, un compañero con mal carácter que le humilla y le quita su bocadillo todos los días.

Sin embargo Fito conoce a su compañera ideal, la pájara Loreto que le cuenta un secreto que cambiará por completo su vida: ¡Su abuelo es el verdadero Ratón Pérez! Esa misma noche, su abuelo fue descubierto por un niño cuando cambiaba su diente por una moneda, y será Fito, junto con su nueva amiga Loreto, quien se tendrá que encargar de salvar a su abuelo.

El edil del Mayor, Miguel Pacheco, ha acudido a esta primera representación y desde el Área de Cultura han valorado el éxito del ciclo poniendo de relieve la calidad de las obras que se ponen en escena y alabando el papel de las compañías y sus actores y actrices que saben «congeniar a la perfección con el público».

Previo al inicio de la función se ha hecho entrega del premio a la ganadora del concurso convocado para elegir el cartel de esta edición. La afortunada ha sido Maia Poniatowska, alumna del Taller de Arte Rivas, que ha recibido un lote con un bloc de acuarela y colores especiales para el dibujo de manos del edil Miguel Pacheco.

El ciclo continúa el próximo sábado, 8 de febrero, a las 12 de la mañana con la función ‘Doble burbuja’ a cargo de la Compañía 7 burbujas. Se trata de un auténtico espectáculo de pompas de jabón en una loca comedia donde el público es protagonista. Las escasas entradas numeradas para la obra que aún quedan están a la venta en www.mientrada.net al precio de 4€.