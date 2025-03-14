La Biblioteca Municipal fue escenario de la proyección de la película ‘Los pequeños amores’, a la que asistió alumnado del IES Capellanía para participar en un posterior debate con su directora. Se trata de una iniciativa del Museo Andaluz de la Educación con la colaboración de la Fundación Unicaja

El segundo ciclo Educan(Doc), organizado por el Museo Andaluz de la Educación (MAE) con la colaboración de la Fundación Unicaja, celebró este jueves en la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ su sesión de clausura con la proyección de la película ‘Los pequeños amores’, de la directora sevillana Celia Rico. De ella han podido disfrutar una quincena de alumnos de Primero de Bachillerato del IES Capellanía.

La cita ha contado con un posterior coloquio entre la gestora cultural y coordinadora del ciclo, Cristina Consuegra, quien a su vez ha dado la bienvenida a la cita, y la directora de la película, Celia Rico, junto a los estudiantes presentes. Ha tratado asuntos que se tocan en la película como los cuidados o las relaciones materno filiales.

Esto ha servido para destacar el objetivo del ciclo que no es otro que pensar los valores de la sociedad actual a partir de documentales y largometrajes. Todo ello con el fin de reforzar el modelo social del sistema educativo utilizando recursos audiovisuales, el lenguaje que las nuevas generaciones utilizan para relacionarse con la sociedad.

El principal objetivo de Educan(doc) es potenciar el pensamiento crítico en las nuevas generaciones y, por tanto, es un proyecto en el que estos recursos se utilizan como herramienta de mejora social, cultural y educativa. Los organizadores han destacado lo positivo del ciclo y la reciprocidad entre los autores y directores que han pasado por el mismo y los alumnos participantes que ha servido para crear en ellos un pensamiento crítico y favorecer su desarrollo intelectual.

Igualmente se ha valorado que los directores puedan hacer llegar su mensaje a través de las imágenes a los jóvenes y reflexionar juntos sobre los que ellos como directores han pretendido contar y reflejar en su película.

SOBRE ‘LOS PEQUEÑOS AMORES’

‘Los pequeños amores’ se hizo con la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Málaga en su pasada edición y en ella Rico muestra la relación entre una hija y su madre a partir del cambio de planes en las vacaciones de Teresa para ayudar a su madre que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante, en el que no conseguirán ponerse de acuerdo ni en las cosas más triviales. Sin embargo, la obligada convivencia removerá más de lo esperado y en las noches estivales Teresa vivirá momentos reveladores junto a su madre.