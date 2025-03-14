La muestra, organizada por la agrupación Acuamálaga, incluye casi una treintena de obras con diferentes estilos de esta técnica de pintura. Podrá visitarse hasta el próximo 4 de abril en el horario habitual de apertura del centro.

El Centro Cultural y de Artes La Platea acoge desde hoy la exposición colectiva ‘Aires de Acuarela’, una muestra organizada por la Agrupación Acuamálaga que reúne los trabajos de 28 artistas, dos de ellos naturales de Alhaurín de la Torre, especializados en esta técnica pictórica.

La inauguración ha tenido lugar en la tarde de este jueves en un acto al que han asistido el presidente de la agrupación, Mariano Sidrach de Cardona, y en representación del Consistorio el concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, así como numerosos vecinos y aficionados de arte.

‘Aires de acuarela’ es una propuesta heterogénea en la que cada artista expone su propia visión y dominio de la técnica, con obras que reflejan paisajes, recuerdos, objetos cotidianos y experiencias personales. La sensibilidad de los participantes queda plasmada en cada una de las piezas, que invitan al espectador a adentrarse en un mundo de color y transparencias.

Los artistas que forman parte de esta exposición son: Salvador Barco, Maribel Castillo, Concha Coll, Magdalena Crespí, Rocío Davó, Mariló Donaire, Concha Fernández, María Fernández, María Firsova, María José Fraile, Ángela García, Lola Garrido, Griselda Giachero, Lola Gil, Elvira Gómez, Gabriel Gómez, Olga Gorbunova, Eduardo Guille, Juan Manuel López, José Luengo, Alicia Prado, Daniel Robles, Ana. Roldán, Ramiro Alfonso, Francisco José Sánchez, Antonia Sánchez, Mariano Sidrach y Anna Stebakova.

Acuamálaga, que reúne a unos 70 acuarelistas de toda la provincia, ya expuso en Alhaurín de la Torre en el verano de 2017 con la muestra ‘Que corra el agua’ en la Finca Municipal El Portón. La exposición, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, Eme de Mar Cultura y la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, podrá visitarse hasta el próximo 4 de abril en el horario habitual del centro.