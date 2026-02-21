Éxito en el arranque de las ya clásicas jornadas de los juegos de mesa, rol, tablero y miniatura, una de las más importantes del sector y que se prolongarán hasta este domingo. Entrada libre hasta completar aforo

La décimo cuarta edición de la gran feria de juegos de mesa, rol y miniaturas ‘Hispania Wargames’, que organiza el Área de Juventud junto al Club Landwhere, ha echado a andar este sábado en el Edificio de Promoción de la barriada El Peñón con un éxito rotundo al congregar a cientos de personas que han llegado de distintas partes de España para disfrutar durante el fin de semana de este evento.

Este sábado, la concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha visitado el encuentro y ha sido recibida por el presidente del club Landwhere, Iván González, quien le ha acompañado en su recorrido por todas las instalaciones y ha podido departir con los presentes.

Este año, la edición está tematizada en la mítica película ‘Gremlins’, con una exposición en 3D y a tamaño natural de algunos de estos personajes gracias a la colaboración de Réplicas de Cine.

En esta edición los juegos de mesa y rol y las miniaturas han vuelto a ser los protagonistas junto con las demostraciones y juegos de tablero para todos los públicos, torneos y ‘masterclass’, así como la presencia de numerosos ‘stands’ para la venta de artículos relacionados con las jornadas.

Algunas de las personalidades que acuden este fin de semana a compartir sus conocimientos y habilidades son el reconocido pintor de miniaturas y figuras históricas Pepe Gallardo, y Antonio Peña, con sus técnicas de volumetría y contraste.

Como novedad, Hispania Wargames cuenta con una exposición de armas, uniformes y elementos utilizados en la Segunda Guerra Mundial por los escoceses como una gaita, o la presencia de muchas maquetas del Club Comandante Málaga que recrea algunas batallas.

Los organizadores han destacado que son numerosas las empresas que colaboran con estas jornadas que ya son un referente en España, situándose como la segunda mayor feria de este tipo del país y la más importante en Andalucía, así como de las mejor valoradas por todos los amantes del género.

La concejala de Juventud ha destacado las instalaciones con las que cuentan ‘Hispania Wargames’ y la excelente organización del evento, además del foco de atracción turística y económica que supone al llegar personal de numerosos puntos del país. Iraya Villaba ha afirmado que este evento se une a las grandes celebraciones en el municipio organizadas por su área como el Salón del Manga o Halloween.

Iván González, presidente del Club Landwhere, ha resaltado la importancia de la presencia de todo tipo de juegos de forma manual y artesanal, siendo un evento en el que la tecnología no está presente y ha agradecido la implicación de aficionados, autoridades y empresas en ‘Hispania Wargames’.