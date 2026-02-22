Cientos de personas han acompañado en el primer sábado de Cuaresma al sagrado titular de los Moraos, portado por mujeres, que ha completado el tradicional itinerario en un ambiente de devoción y recogimiento

Este sábado, como es costumbre coincidiendo con el primero de la Cuaresma, la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, ha celebrado su piadoso Vía Crucis con la imagen del Nazareno por las calles más estrechas del Barrio Viejo en un solemne acto que ha contado con una gran devoción y recogimiento mientras se ha procedido a la lectura y el rezo de las catorce estaciones.

Cientos de personas han participado en el mismo, desde su salida de la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción hasta su llegada al mismo templo, unas dos horas después. La imagen ha ido sobre su trono elaborado específicamente para este acto y portado por decenas de mujeres que han contado con Nazaret González como mayordomo del mismo.

El Nazareno ha lucido túnica lisa morada y un exorno floral conformado por lirios moraos mayormente. En el cortejo también ha habido hermanos moraos portando cirios alumbrando el camino al Nazareno, así como acólitos y monaguillos.

El hermano mayor de los Moraos, José Antonio Bernal, ha ejercido de anfitrión junto a los miembros de su Junta de Gobierno ante las autoridades y representantes de cofradías y hermandades de la localidad. Entre ellos, el alcalde, Joaquín Villanova, y numerosos concejales de la Corporación Municipal.

Las lecturas han estado dirigidas por el párroco, Manolo Córdoba, y llevadas a cabo por componentes de la Junta Permanente de la Real Hermandad. Al igual que en los últimos años, la Capilla Musical del Carmen Doloroso ha acompañado el cortejo y ha puesto los sones entre las distintas lecturas.

Al finalizar, el hermano mayor ha felicitado a todos los participantes por su respeto y acogimiento durante el ejercicio del Vía Crucis y también a las portadoras del trono que han realizado un trabajo «excepcional y muy bonito».

Bernal ha recordado que la semana próxima acudirán junto a la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ a Roma donde serán recibidos por el Papa León XIV y la agrupación ofrecerá varios conciertos en lugares emblemáticos de la ciudad italiana.

Ya el 14 de marzo tendrá lugar el Pregón del Jueves Santo en el salón de usos múltiples de la Casa de la Juventud a partir de las siete y media de la tarde a cargo de Carmen Paola Tomé.