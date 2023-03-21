¡Este equipo sigue haciendo historia! El equipo del Colegio El Pinar que juega en el Grupo D-A de la Liga EBA nos sigue haciendo soñar. Este fin de semana se desplazaban a tierras granadinas donde vencieron ante La Zubia por 59 a 72, un triunfo que les hace tener un pie dentro en la clasificación por el ascenso.

Quedan tan solo dos semanas para que acabe la liga y el equipo de Alhaurín de la Torre está líder y acaricia ya la eliminatoria previa a la fase de ascenso. La próxima jornada se disputará el sábado 25 de marzo a las 19:00 de la tarde en el campo del Colegio El Pinar ante el Jaén Paraíso Interior, que de momento va quinto en la tabla clasificatoria.

¡Vamos Pinar!