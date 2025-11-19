El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ será escenario de un concierto a cargo del grupo The Blue Horses en el marco de la programación de este ciclo de la Diputación Provincial. La entrada es gratuita previa invitación que se puede recoger en el mismo centro

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ será escenario el próximo jueves, 27 de noviembre, a las ocho de la tarde, de uno de los conciertos programados dentro del Festival de Jazz MVA que organiza la Diputación Provincial de Málaga. La cita es completamente gratuita previa recogida de invitaciones en el mismo Centro Cultural en su horario de apertura, es decir, de lunes a viernes de 9:30 a 14 horas.

El concierto está protagonizado por The Blue Horses, una innovadora banda de jazz liderada por Inoidel González y Pablo García Vega, que fusionan elementos clásicos del género con toques contemporáneos y dinámicos.

Sus interpretaciones destacan por la habilidad técnica y la pasión de sus integrantes, creando una atmósfera envolvente de alegría en cada concierto. Influenciados por los grandes genios del jazz, añaden un distintivo estilo fresco y moderno. Su manera de interpretar la música ha captado la atención de diversas audiencias, convirtiéndose en referentes dentro de la escena actual del jazz. Además de Inoidel González y Pablo García, forman parte del grupo Héctor Manuel Quintana, Illya Alabuzhev y Rajiv Jayaweera.