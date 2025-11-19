Loles López subraya que esta nueva campaña deja claro que la violencia de género existe y visibiliza todas las formas de violencia

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado esta mañana en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, con el lema ‘No niegues, no normalices, no disculpes’. López ha remarcado que “con esta campaña queremos dejar claro que la violencia de género existe porque negar esta violencia es darle alas, así como visibilizar todas esas formas de violencia que se disfrazan de amor o celos”.

La campaña cuenta con cartelería, vídeo, cuñas de radio, piezas para exterior y redes sociales. Asimismo, desde hoy mismo se va a poner en marcha un plan de comunicación que incluye su difusión en televisión, radio, prensa digital, mobiliario urbano, salas de cine, centros comerciales y redes sociales.

El vídeo de esta acción de comunicación se construye sobre un paralelismo claro: contraponer las violencias más evidentes con aquellas que a menudo pasan desapercibidas. Así, en el spot se explica que un bofetón es violencia de género y también exigir contraseñas de redes sociales, o que una paliza es violencia de género y aislarte de tus seres queridos también. De esta forma, se busca que el espectador reconozca que todas las violencias cuentan. El vídeo se puede visualizar en este enlace: https://youtu.be/gtQGZ3DPW-U.

Acompañada por la directora del IAM, Olga Carrión, López ha subrayado “la necesidad de hacer frente a la violencia de género no solo en el 25N, sino todos los días”. Así, ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno andaluz ha impulsado 11 campañas de sensibilización y prevención de esta lacra.

“Hemos hecho una campaña muy directa ‘No niegues, no normalices, no disculpes’ porque no se puede negar la violencia porque es darle alas, no se pueden normalizar situaciones que está viviendo la juventud y que es la antítesis a una relación sana y basada en el amor y no caben disculpas ante la violencia de género”, ha enfatizado.

Asimismo, la titular de Igualdad ha avanzado que esta nueva campaña busca visibilizar todas esas formas de la violencia de género. “Tiene muchas caras y formas, aunque a veces la intenten disfrazar de amor o de celos”, ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que la violencia machista “la sufren mujeres en todas las etapas de su vida. Por eso en el vídeo hay mujeres de todas las edades”.

La responsable andaluza ha resaltado que la eliminación de la violencia de género es la “lucha de todas y de todos y, por ello, incluimos a dos hombres en el spot”. “Como siempre digo, el hombre no es el problema, aquí los únicos culpables son los cobardes maltratadores”, ha añadido.

Actuaciones y campañas

Esta campaña pretende llegar también al público más joven para que identifiquen qué es violencia de género “porque esta lacra está haciendo estragos en las nuevas generaciones, especialmente en el entorno digital y las redes sociales”. En este sentido, Loles López ha apuntado que esta actuación conecta con la campaña #RedFlagChallenge, que se presentó este mes de noviembre y reta a jóvenes de 14 a 20 años a reflexionar y descubrir las primeras señales de alerta ante la violencia de género, conocidas como ‘red flags’ o banderas rojas.

Y también entronca con el Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que se celebró la semana pasada en Sevilla bajo el lema ‘Violencias cotidianas contra las mujeres’, es decir, aquellas formas de violencia que suelen ser invisibles o que pasan desapercibida para la mayoría de la sociedad, pero que tiene unas consecuencias también muy dañinas y dolorosas.

López ha concluido que “la sensibilización y la educación son dos herramientas fundamentales para hacer frente a la violencia de género”. A este respecto, ha puesto en valor el trabajo que se viene realizando en materia de coeducación “tanto con las familias como con el personal del ámbito educativo”, aunque ha recordado que “la educación en valores de igualdad empieza en casa, continúa en los centros educativos y prosigue en la sociedad”.

Mientras tanto, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha insistido en que “no se niegue una violencia que existe y que negarla es un sinsentido, no se normalicen humillaciones, vejaciones, golpes o la demanda de la contraseña de las redes sociales y que no se disculpen a los agresores”.

En la presentación también han estado presentes María Luisa Cava, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Mercedes Soriano, coordinadora provincial del IAM.