La muestra, titulada ‘Otra luz apagándose’, se ha inaugurado este jueves en un concurrido acto con la asistencia del autor, el alcalde y amigos y familiares. Podrá visitarse hasta el 11 de octubre en la Sala Bryan Hartley Robinson

La Finca Municipal El Portón de Alhaurín de la Torre acogió este jueves la inauguración de la exposición ‘Otra luz apagándose’, una recopilación de fotografías de Alberto Moreno, joven artista local que refleja en esta muestra su recorrido personal de los últimos cinco años, desde que decidiera iniciar su aventura profesional en Madrid sin olvidar sus raíces en el municipio, donde ahora debuta en sala.

El acto reunió a numerosos vecinos y contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, acompañado por el concejal de Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, anfitrión de esta propuesta enmarcada en la programación cultural de temporada. La sala Bryan Hartley Robinson acoge hasta el 11 de octubre un total de 25 obras que capturan instantes del día a día del autor, así como experiencias de viaje, todas ellas marcadas por un juego de intensos contrastes de luz y sombra con los que busca transmitir una visión profundamente humana y onírica.

“Las etapas de un joven adulto pueden ser confusas, llenas de inseguridades. Estas imágenes hablan de mis últimos cinco años, de todo el proceso que ha supuesto tratar de encontrar mi lugar en el mundo”, explicó Moreno durante la inauguración. El fotógrafo invitó al público a acercarse a su obra desde la interpretación personal de cada espectador: “No son una ventana a mi vida, pero quizá veáis a través de ellas como si fueran humo”.

El artista mostró además su gratitud hacia Alhaurín de la Torre y su Ayuntamiento, destacando el valor de su pueblo natal, al que definió como un auténtico “paraíso”.

Por su parte, el alcalde Villanova elogió al joven creador como un “chico de talento”, animándole a no olvidar nunca sus orígenes y a seguir proyectando el nombre de su municipio, “un lugar con muchas posibilidades y muchísimo futuro”.

La exposición ‘Otra luz apagándose’ permanecerá abierta hasta el 11 de octubre. Parte de la obra de Alberto Moreno también puede verse en sus redes sociales, bajo el perfil @amor.dng, y en su web personal amor.gallery.