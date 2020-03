Supondrá que, desde mañana, estén a disposición de los distintos centros hospitalarios hasta 7.750 camas, tres veces más que ahora, y

1.030 camas en las UCI, cinco veces más

Moreno insta a Sánchez a coordinar de manera eficaz la compra de material y que los recursos lleguen a todas las comunidad es. Exige más pruebas de detección fiables y equipos de protección sanitario

Reprocha al presidente del Gobierno que haya avisado con menos de

36 horas de antelación, y en fin de semana, el cese de la actividad no esencial, que no permite a las empresas aplicarlo con garantías

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que el Gobierno andaluz, anticipándose a cualquier pico en el número de pacientes por coronavirus que pudiera suceder y para que el sistema sanitario andaluz esté preparado para ello, activará mañana en el Consejo de Gobierno el primero de los dos planes de contingencia para hacer frente a la pandemia en la comunidad autónoma.

Dicho plan, previsto ante 9.000 posibles casos confirmados de coronavirus, supondrá que desde este mismo lunes estén disponibles hasta 7.750 camas públicas para atender a los positivos que requieran hospitalización, por lo que se multiplica por tres las ocupadas hoy. Asimismo, se dispondrá de 1.030 camas en las UCI para dar respuesta a los casos más graves, esto es, cinco veces más camas de las que son necesarias actualmente.

“Sé que queda margen, en la situación actual, con 4.600 casos. Pero no se trata de alarmismo o pesimismo, se trata de responsabilidad y de anticipación. Queremos que cualquier persona que lo necesite tenga garantizada, en estos tiempos de emergencia, la mejor asistencia sanitaria posible”, ha manifestado Moreno durante una comparecencia tras participar en la tercera videoconferencia celebrada entre todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde que se decretó el Estado de Alarma.

Al hilo de este anuncio, el presidente andaluz también ha informado de que, en el caso de activar el segundo plan de contingencia, previsto ante la situación de 15.000 casos confirmados por coronavirus en Andalucía, se abrirá un hospital de campaña en la ciudad deportiva de Carranque, en Málaga capital, para lo cual ya se han iniciado los trabajos de adecuación. En este sentido, Moreno ha insistido en que se trata de actuar con previsión y anticipación por si el virus sigue evolucionando a peor. Se trata de unas instalaciones idóneas por espacio y ubicación, junto al Hospital Regional de Málaga. Así, ha explicado que en dos pabellones de Carranque dispondrán en pocos días de 400 camas adicionales para aliviar la tensión asistencial en los hospitales malagueños.

Por otro lado, ha señalado que la Administración andaluza ha empezado a dar uso medicalizado a los primeros hoteles, gracias a un acuerdo con la cadena Ilunion, del Grupo Social ONCE. Concretamente, el hotel Alcora en Sevilla, con 110 camas, que ya está recibiendo a los primeros pacientes; y, próximamente, si fuese necesario, se hará lo propio con el hotel que tiene la cadena en la capital malagueña.

Tal y como ha explicado Moreno, el objetivo de esos centros es acoger a personas mayores que enfermen en residencias, para que dispongan de un lugar donde puedan sobrellevar el tratamiento y el aislamiento. “No vamos a permitir que el coronavirus nos atropelle, porque Andalucía está preparada, y lo seguiremos estando pendiente, constantemente, de la evolución que el virus tenga las próximas semanas”, ha añadido.

En cuanto a la videoconferencia, el jefe de Ejecutivo andaluz ha enumerado los mensajes trasladados al presidente del Gobierno de la Nación. En este punto, le ha reiterado la necesidad de redoblar los esfuerzos desde el Estado para que los profesionales sanitarios dispongan de los mejores equipos de protección. Igualmente, ha reclamado más pruebas de detección rápida, que sean “fiables”, para arrinconar al coronavirus.

“En esta guerra contra el coronavirus tendremos una parte muy importante ganada si nos anticipamos. Lo estamos viendo con las medidas que se han ido adoptando, y en Andalucía estamos intentando siempre ir por delante, apostando por los aciertos y desechando los errores”. Y ha continuado: “Si no somos capaces de hacer autocrítica y admitir errores, volveremos a caer en ellos”.

A continuación, Moreno ha ofrecido datos de lo que ha enviado el Gobierno Central a la comunidad andaluza: 251.950 mascarillas (205.800 quirúrgicas, 44.720 mascarillas FFP2 y 1.430 mascarillas FFP3 para UCI), 72.725 batas desechables, 661.600 pares de guantes y 2.000 botes geles hidroalcohólicos. En este caso, ha aseverado que desde la Administración Central han asegurado a Andalucía que “enviarán más hoy, pero no ha llegado”.

Aparte de ese material, la empresa Inditex ha donado y ha enviado a Andalucía, a través del Ministerio: 344.974 mascarillas (272.000 quirúrgicas y 72.974 mascarillas FFP2), 285.000 pares de guantes, 34.700 caretas faciales y 500 batas de protección). Esto significa que, en total la comunidad andaluza dispone de 596.924 mascarillas, el

42% del Gobierno y el 58% de Inditex. “Hasta ahora no hemos recibido las cantidades prometidas por el Gobierno Central, espero que esta semana lleguen lo antes posible”, ha apostillado y ha recordado que no disponen de test de detección rápida, pese a fabricar la Junta también sus propias pruebas. “Es urgente recibir más”, insiste.

En cuanto al material propio que ha adquirido la Junta de Andalucía, Moreno ha especificado que se han comprado cinco millones de mascarillas: 750.000 que llegaron la semana pasada, 400.000 que han llegado este domingo, y mañana se prevé la recepción de otro millón de mascarillas. Asimismo, se han adquirido

8.670 Equipos de Protección Individual, 382 Respiradores (habrá casi 2.000, con los que ya existían), entre otros materiales.

También, ha precisado el número de existencias en Andalucía de los diferentes materiales de protección (con fecha de viernes 27 de marzo) y su consumo semanal, que, seguidamente, se detallan en la siguiente tabla:

Nº de existencias (en unidades) Consumo semanal (en unidades) Mascarillas quirúrgicas I, de tipo II y IIR 979.918 1.000.000 Mascarilla protección FFP2 40.910 60.000 Mascarilla protección FFP3 26.943 25.000 Kits PCR diagnóstico COVID-19 (test rápidos) 0 125.000 Hisopos 10.123 150.000 Gafas de protección 8.049 30.000 Guantes de nitrilo, con o sin polvo 21.438.576 25.000.000 Batas desechables e impermeables 406.536 500.000 Solución hidroalcohólica (biocida y cosmética) 10.972 50.000

Por otro lado, Moreno ha hecho hincapié en que el Gobierno de España, que ha tomado el mando único, debe facilitar y coordinar compras de material de manera eficaz para que los recursos lleguen a todas las comunidades autónomas. Además, ha instado a hacerlo de forma transparente y justa, anticipándose a sus propias decisiones.

En relación con esto último, se ha mostrado de acuerdo con la medida de cesar toda actividad no esencial, pero no con la forma en que se ha hecho. En esta línea, ha concretado que anunciarla con menos de 36 horas de antelación, y en pleno fin de semana, no permite a las empresas poder aplicar con todas las garantías una medida de este tipo. Moreno se ha referido así a sectores productivos, como el de la construcción, mensajería, industrial o aeronáutico, que generan miles de empleos, que no pueden pararse “de la noche a la mañana” sin una mínima planificación previa.

“La lealtad hacia el Gobierno nos obliga también a ser críticos con las decisiones que no creemos acertadas, y éste es un ejemplo de una medida que, tal y como se ha planteado, puede causar más daño que beneficio. Más aún —ha proseguido—, cuando las decisiones se dan por tomadas antes de contar con nuestra opinión”.

De esta forma, Moreno ha reprochado a Sánchez la forma de anunciar a los presidentes autonómicos el cese de la actividad no esencial. Así, ha recalcado que el Gobierno tiene el mando único, y, por tanto, toda la legitimidad para adoptar las medidas que considere oportunas, pero, a su juicio, se pierde la oportunidad de enriquecer y mejorar en lo posible esas propuestas. “Y, sobre todo, evitaríamos dar a los ciudadanos una imagen alejada de la unidad y confianza, que es la que necesitan tener de sus poderes públicos”.

En otro orden de cosas, el presidente andaluz ha comunicado a Sánchez su preocupación ante la situación que están viviendo otras comunidades como Madrid, Cataluña o País Vasco, donde la incidencia de la pandemia está siendo mayor. De este modo, ha asegurado que Andalucía va a ser solidaria, en la medida de sus posibilidades. Ya se han enviado a la Comunidad de Madrid 22 respiradores.

Moreno ha detallado que Andalucía ha alcanzado en el día de hoy 4.682 casos confirmados por coronavirus (6% del total en España), 207 personas fallecidas (3% de todo el país) y 201 personas en las UCI (4% de los ingresados en España). A la vista de estos datos, ha dicho que no es un consuelo, “pero debemos pensar que lo que estamos haciendo funciona y es vital no dejar de hacerlo”.

“Desde mi responsabilidad como presidente de todos los andaluces os aseguro que no escatimamos en horas, en esfuerzo, para evitar todas las muertes y el sufrimiento que podemos. Pero, dentro de que estamos viviendo un drama, debemos pensar que nuestro esfuerzo, el de toda la sociedad andaluza, el de los profesionales sanitarios que se desviven todos los días, sirve y sirve para mucho”, ha puntualizado.

De este modo, ha invitado a los andaluces a seguir colaborando, sin salir de casa, salvo si de verdad es necesario; manteniendo la calma y la entereza que se está demostrado y haciendo el mismo ejercicio de responsabilidad con el que Andalucía está dando ejemplo. “Nos quedan, al menos, otras dos semanas por delante. Perseveremos sin rendirnos. Por muy malas que vengan dadas, ya queda un día menos para que volvamos a ser la Andalucía alegre, con empuje y con el gran futuro que tenemos por delante”, ha concluido.