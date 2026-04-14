El torneo solidario reunirá a 16 equipos los próximos 22 y 23 de mayo en la Universidad de Málaga para apoyar la investigación biomédica

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha acogido esta mañana la presentación oficial de la cuarta edición del Torneo solidario de Fútbol 7 Hospital Regional de Málaga e IBIMA Plataforma BIONAND, una iniciativa que refuerza el papel del deporte como herramienta de sensibilización social y apoyo a la investigación en salud.

El acto ha contado con la participación de representantes institucionales y de los ámbitos científico, universitario y deportivo, entre ellos, el director gerente del hospital, José Antonio Ortega; la directora económica administrativa y de servicios generales, Paula Corrales; el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Regional, Pedro Serrano; el director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco Tinahones; el director de Deportes de la Universidad de Málaga, así como representantes del ámbito deportivo como Sebastián Fernández Basti y Francisco Martín Aguilar.

Cuatro años de torneo

La competición, que se celebrará un año más en el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga los días 22 y 23 de mayo, reunirá a 16 equipos integrados por profesionales de distintos ámbitos, entre ellos, centros sanitarios, universidades, fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones de pacientes y entidades del tejido empresarial.

Además de la competición, el torneo incluirá el tradicional “tercer tiempo”, previsto para el 23 de mayo, un espacio orientado a fomentar la convivencia entre participantes y asistentes, reforzando los vínculos entre los distintos colectivos implicados.

La presentación ha concluido con el sorteo de emparejamientos, en el que se han establecido los enfrentamientos entre los equipos participantes para los octavos de final.