La banda más votada por el jurado y el público actuará el 13 de julio en el marco de ese concierto, y se embolsa un premio de 1.200 euros. La agrupación ha sumado el 52,41% del total. En segundo lugar se ha clasificado Modermain y, en tercer lugar, Ten Shots and KO

Este pasado sábado, 1 de abril, se ha dado a conocer el resultado final de la primera edición del concurso ‘Premios Alhaurín Rock 2023’. Después de acabar la fase de votación online (673 votos totales) de las tres bandas finalistas y en la que el público para poder decidir, después de ver sus respectivos conciertos en The Monaghan’s Pub en Alhaurín de la Torre, la clasificación ha sido la siguiente:

Nombre Banda/Grupo Porcentaje final según clasificación en la votación del jurado Porcentaje final según votación online TOTAL Primer Clasificado Under Taiga 25% 369 votos (27,41%) 52,41% Segundo Clasificado Modermain 15% 150 votos (11,15%) 26,15% Tercer Clasificado Ten Shots And K.O 10% 154 votos (11,44%) 21,44%

La Asociación VITES, en colaboración con Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y The Monaghan´s Pub, ha organizado este año la I edición del concurso ‘Premios Alhaurín Rock ‘2023’, con el objetivo de dar visibilidad y poner en valor a los nuevos talentos en la provincia de Málaga, con la finalidad de promover el dinamismo cultural y otorgar un reconocimiento a los artistas y bandas que definen el nuevo relato musical de la provincia.

En total se han presentado 31 bandas/grupos de la provincia de Málaga, de los que han quedado tres finalistas, después de una difícil decisión del jurado, ya que había gran calidad entre muchas de las inscripciones.

Se establecieron los siguientes premios en metálico:

– Primer premio, dotado con 1.200 € y actuación en el concierto Alhaurín Rock, que este año se realizará el 13 de Julio. Con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

– Segundo premio, dotado con 500 €, con la colaboración de Monaghan´s Pub (Alhaurín de la Torre).

– Tercer premio, dotado con 300,00 €, con la colaboración de Asociación VITES.

Para la selección y fallo de los Premios se ha atendido a los siguientes criterios:

Calidad interpretativa.

Innovación.

Creatividad compositiva.

Proyección dentro del sector musical.

De entre todas las bandas/grupos inscritos, un jurado compuesto por cuatro personas, seleccionó a las tres finalistas según los criterios anteriores, otorgándoles un porcentaje de votos, 25% para la primera clasificada, 15% para la segunda, y 10% para la tercera.

Para completar el porcentaje de los votos hasta llegar a un acumulado del 100%, las tres bandas/grupos finalistas han actuado en The Monaghan´s Pub, abriendo un plazo de votación popular mediante un cuestionario publicado en la web https://www.vites.es/concurso-musica con el que se ha calculado el resultado final de las votaciones, uniendo los porcentajes del jurado con el porcentaje del voto popular online.