Esta semana se ha celebrado la Gala del Ciclismo Malagueño 2022, un evento en el que se han entregado un total de 179 galardones a 148 deportistas y que ha servido para celebrar el final de la temporada ciclista.

Ha habido un reconocimiento para los vencedores de todas las modalidades en el XXIV Circuito Provincial de Ciclismo Diputación de Málaga: BTT Maratón, BTT Media Maratón, BTT XCO, BTT XCO Escuelas y Carretera.

Además, se distinguió a los 19 deportistas de Málaga que han ascendido a los primeros puestos en competiciones nacionales (campeonatos y copas de España) y a los 15 malagueños que han brillado en las clasificaciones finales del Ranking Andaluz de Carretera, Rally y Maratón.

Tras un año duro, en el que no han parado de hacer kilómetros, equipo Ibérica Sistem Laurobike, ha conseguido 5 premios en esta Gala que reconoce a los mejores ciclistas malagueños.

En la modalidad BTT Media Maratón, en la categoría cadete, Adrián Torres Rodríguez se hizo con un merecidísimo bronce.

En la modalidad BTT Rally 2022, donde se reconoce a los mejores del pasado año, el CD Laurobike ha conseguido un meritorio tercer puesto.

En la modalidad BTT Rally, en categoría élite, oro para Juan Miguel Pérez Doblado

Por último, en el ranking andaluz BTT Maratón, el campeón en la categoría Máster 60, ha sido José García Naranjo, mientras que en la categoría Máster 30, el vencedor fue José Víctor Jurado García.

El circuito Provincial de Ciclismo cumple 25 años este 2023 y sigue creciendo y añadiendo pruebas al calendario, ya arrancó el pasado domingo en Almogía y este año contará con 42 pruebas, tres más que en 2022