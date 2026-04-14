Se realizarán en todos los centros de salud del distrito los días 15 y 16 de abril en horario de 9:00 a 19:00 horas

El Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce ha organizado de nuevo dos jornadas de vacunación del virus de Herpes Zoster sin cita para favorecer la accesibilidad de los ciudadanos a estas vacunas. Así, durante los días 15 y 16 de abril, las personas interesadas podrán acudir a los centros de salud del Distrito en horario de 9:00 a 19:00 horas para vacunarse.

El objetivo es incrementar la cobertura del grupo de población al que va dirigido, que son los nacidos en 1959, 1960 y 1961 ya que a partir de estas edades aumenta el número de complicaciones relacionadas con este virus.

Esta campaña, en la que además de utilizar las redes sociales y cartelería específica para su difusión se han enviado SMS a la población diana de los centros, se une a las jornadas realizadas en el mes de febrero en todos los centros del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce y a otras campañas locales como las celebradas el pasado mes de marzo en el Centro de Salud Alhaurín el Grande.

¿Qué es el Herpes Zóster?

El Herpes Zóster está causado por la reactivación del virus de la varicela (también llamado virus de la varicela-zóster). Es decir, en todas las personas que han pasado en algún momento la varicela, el virus se queda “dormido”, “escondido”, y por diferentes circunstancias (la edad, estados de inmunodepresión, etc.), puede activarse de nuevo y producir estas lesiones, pudiendo ocasionar complicaciones graves.

Actualmente, el Herpes Zóster se puede prevenir mediante la vacunación en más del 97% de los casos. Para más información sobre esta vacuna puede consultar la campaña específica en la página web de ANDAVAC. https://www.andavac.es/herpes-zoster/