(PSOE Alhaurín de la Torre) Los socialistas piden al Ayuntamiento que abra un proceso de diálogo real con los afectados

La secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha exigido hoy al equipo de gobierno del PP una solución para los vecinos y vecinas de la urbanización Fuensanguínea ante el sobrecoste del enganche al suministro de agua. Los socialistas, junto a Con Andalucía, han defendido en el pleno celebrado hoy una moción para que el Ayuntamiento corrija esta situación.

Desde el PSOE han reclamado la elaboración y publicación de un informe técnico y económico detallado que justifique el incremento del coste del enganche al suministro de agua, que ha pasado de los 400 euros inicialmente previstos a los 1.200 euros actuales, con un desglose claro de todos los conceptos.

Asimismo, los socialistas han solicitado que se revise de manera urgente el importe repercutido a los vecinos y vecinas, ajustándolo a criterios de proporcionalidad, al coste real del servicio y a la equidad. También han pedido que se reduzca el coste del enganche al agua, teniendo en cuenta las condiciones en las que se ha recepcionado la urbanización y los bienes aportados por el vecindario.

“Le hemos pedido al equipo de gobierno que abra un proceso de diálogo real con los vecinos y vecinas afectados, garantizando su participación en la búsqueda de una solución justa. Aceptaron la recepción de la urbanización creyendo que el coste del enganche al suministro de agua sería de 400 euros y, finalmente, será de 1.200 euros. No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Estos vecinos y vecinas merecen una solución”, ha manifestado Alba.