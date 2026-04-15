Gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, el beneficiario debe solicitar el incentivo a través de una aplicación 100% telemática

Hoy ha abierto la ventanilla para presentar las solicitudes de ayudas de 3.000 € al Plan Renove vehículos Andalucía para profesionales autónomos para la adquisición de un vehículo nuevo de alta eficiencia no eléctrico, que serán atendidas por orden de presentación hasta que se agoten los 5 millones de euros de presupuesto con los que cuenta este programa, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Para solicitar estos incentivos, el profesional autónomo debe acceder directamente con su certificado digital, sin intermediación de entidad colaboradora, a la aplicación 100% telemática que ha habilitado la Agencia en su página web y cumplimentar el correspondiente formulario de solicitud. La comprobación de los requisitos la realizará a posteriori la Administración autonómica de manera automatizada, por lo que no es necesario aportar ninguna documentación adicional.

Si la persona solicitante cumple con todos los requisitos, en el plazo de un mes desde la admisión a trámite del expediente la Agencia notificará electrónicamente la concesión de la ayuda, abonando el incentivo en ese mismo momento en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario en su solicitud. Es necesario para ello que la cuenta esté dada de alta en el Fichero Central de Personas Acreedoras de la Tesorería de la Junta de Andalucía y estar vinculada a su persona.

Posteriormente, el beneficiario dispone de un plazo máximo de seis meses no ampliables, desde la fecha de la notificación de la resolución de concesión, para ejecutar la actuación incentivada si aún no lo ha hecho, como pagar y matricular el vehículo nuevo y achatarrar el antiguo.

Finalizado el plazo de ejecución, el profesional autónomo deberá presentar la documentación de justificación en un plazo improrrogable de cuatro meses. Para ello, solo tendrá que cumplimentar el modelo de cuenta justificativa simplificada, que estará disponible en el aplicativo de tramitación. En el caso de compra directa, también deberá aportar la factura del vehículo y el comprobante del gasto, mientras que si se ha adquirido mediante renting o leasing deberá aportar el correspondiente contrato. No cumplir o acreditar documentalmente en tiempo y forma los requisitos supondrá el reintegro de la ayuda.

Asimismo, será necesario conservar todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones del programa durante cinco años y ponerlos a disposición de la Agencia en caso de ser requeridos, ya que la Administración realizará comprobaciones de los expedientes mediante procedimiento de muestreo.

Requisitos de las ayudas

Con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, el programa financia la adquisición directa, o por medio de leasing financiero o arrendamiento por renting, de turismos (vehículos M1) o furgonetas (vehículos N1 de MTMA no superior a 3.500 kg), con un valor de emisiones iguales o inferiores a 120 g CO2/km.

Para acceder a las ayudas también es necesario achatarrar un vehículo con ITV vigente, matriculado en España con una antigüedad de, al menos, 10 años, cuya baja también puede haberse realizado desde el 1 de enero de 2026, no antes, debiendo ostentar la titularidad del mismo la persona beneficiaria con anterioridad al 12 de marzo de 2026.

Se incentiva un único vehículo nuevo no eléctrico matriculado en España por profesional autónomo, que debe tener domicilio fiscal o un establecimiento en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía y estar dado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El precio máximo de adquisición es de 35.000 € (IVA excluido), y el punto de venta o concesionario debe estar ubicado físicamente Andalucía.

Lista de reserva provisional

En caso de agotamiento de fondos, podrán seguir registrándose solicitudes en una lista de reserva provisional, que serán admitidas por orden de entrada si se liberara presupuesto o se incorporara nuevo crédito a la convocatoria.

Estar en esta lista de reserva no generará derecho alguno hasta que no se valide la solicitud por parte de la Agencia Andaluza de la Energía, en cuyo caso le será comunicado a la persona solicitante mediante una notificación telemática de admisión a trámite del expediente.