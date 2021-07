El Mayor Pipican o Parque Canino, es todo Alhaurín de la Torre

Ads

Ads

(Alonso Libertad) He visto en las noticias que se va a crear un parque canino de unos 3000 metros cuadrados, https://alhaurindelatorre.es/actualidad/7735-alhaurin-de-la-torre-contara-con-un-nuevo-parque-canino). Yo lo veo estupendo en un principio; todo lo que sea mejora para los animales y también para que el pueblo esté mejor y más limpio, y que los ciudadanos podamos transitar sin pisar “nada”, ni “oler, sobre todo en verano, los efluvios que emanan de las meadas de los perros”, pues mejor que mejor.

Pero si algo tengo que objetar es el hecho del uso que se le vaya a dar por parte de los dueños de los perros, y la normativa que rige o debe regir; me explico:

El hecho de que se cree un Parque Canino conlleva un gasto público al ayuntamiento, en definitiva un gasto (120.000 eu) que mediante impuestos, tasas, etc… pues abonaremos todos. En resumen como todo lo que se hace con dinero público.

En este sentido, al ser un dinero público, desde mi punto de vista, este Parque Canino, como todos los demás que hay en el pueblo se acondiciona para favorecer el bienestar animal y quizás indirectamente también la limpieza del pueblo, ya que al llevar a nuestras mascotas allí, pues aparte de relacionarse con otros perros, también suelen hacer sus necesidades allí, por lo que estaremos beneficiando a que el pueblo esté más limpio, sin cacas sin recoger, y meaos sin limpiar en la vías públicas (que recuerdo que es obligatorio su limpieza;, también de los orines de los perros.

Bueno, en relación a lo anterior, y es aquí dónde yo veo la objeción, no al Parque Canino (no a las instalaciones en sí, si no al comportamiento de los dueños de perros) ya que puede darse la situación de que cualquier persona que viva alrededor de este pipican (u otros) o que con sus perros pasen al lado del mismo NO SE SIENTA EN LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR AL PERRO A DICHO PARQUE.

Ciertamente, se puede dar la circunstancia de que los dueños de perros, a no verse OBLIGADOS POR NINGUNA NORMATIVA, pues no opten por llevar a sus mascotas al Parque Canino, por lo que procederían a realizar sus necesidades (caca y pis), al lado de este Parque Canino, entre espacios, aceras, postes, asientos, fachadas de casas privadas, pero sin entrar en él.

Es decir, se daría la PARADOJA de que el Ayuntamiento hace un esfuerzo económico para mejorar la calidad de vida de los perros y la limpieza del pueblo, y resulta que ironía de la vida, al no establecer ninguna norma al objeto de la utilización de los pipican por los perros que en una cierta distancia se encuentren próximos al pipican, pues no lo utilicen, perdiendo mucho sentido dicho Parque Canino. Hombre, nadie va a obligarme a que mi perro tenga que ir a Pipican a relacionarse; pero sí a que hagan sus necesidades allí.

Digo yo, que debería existir alguna normativa a este respecto, ENTONCES, SI NO EXISTE CUALQUIER NORMA (Hay que recordar que ya existe normativa de Ordenanza Municipal en relación con la limpieza de las zonas públicas; es decir, la recogida de los excrementos y la limpieza de la vía (meaos de los perros) QUE EN CIERTA MANERA OBLIGUE A LOS DUEÑOS DE PERROS QUE VIVEN PRÓXIMOS A LOS PIPICAN, O QUE OCASIONALMENTE PASEN POR ALLÍ, NO TENDRÁ MUCHO SENTIDO INVERTIR ESE DINERO EN SU CREACIÓN.

Porque como digo, se dará el caso de que estando allí mismo el pipican, el dueño del perro alegue que él no lo lleva porque no existe normativa que le obligue. Lo que trato de hacer ver, es que con el dinero público de todos al acondicionar un Parque Canino, los dueños de perros también debemos tener una obligación, una responsabilidad con nuestros conciudadanos. En definitiva: El esfuerzo económico de todos debe ser correspondido con una cierta obligación. Y la obligación es llevarlos allí si vivimos cerca o pasamos por el lado del pipican.

TODO NO VAN A SER GASTOS ECONÓMICOS PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS ANIMALES, como puede ser las fuentes de agua, la papeleras de depósito de cacas, etc… y ahora los propietarios no ESTEMOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON LA SOCIEDAD.

También alegan muchos propietarios de perros, que no llevan sus perros a los pipican, porque “no están todo lo limpios que deberían estar”.

Pues no es solo crear un pipican, sino, que los servicios operativos deben proceder regularmente a su limpieza. Es la mejor solución ante los que opinan que no está limpio.

NO PUEDE SER QUE EL MAYOR PIPICAN ESTÉ EN TODO EL PUEBLO DE ALHAURÍN, EN SUS JARDINES, PASEOS, ACERAS, AVENIDAS, ETC…. Ya, por desgracia, los jardines públicos se han convertido en los mayores pipican y a los ciudadanos solo nos queda disfrutar de los mismos de forma visual, ya que están dominados por los perros y en muchos casos sus excrementos. Y tengo varios perros, sé lo que digo.

Espero haber contribuido con mi aportación. TENGO PERROS, EL AYUNTAMIENTO FACILITA PARQUES CANINOS CON FONDOS ECONÓMICOS DE TODOS, PUES YO DEBO SABER QUE SI VIVO ALLÍ AL LADO, O PASO CERCA DE ALLÍ, DEBO LLEVAR MIS MASCOTAS AL PARQUE CANINO. ES MI RESPONSABILIDAD. IGUAL QUE RECOGER LAS CACAS O LIMPIAR CON ALGÚN PRODUCTO LÍQUIDO LOS MEAOS DE LOS PERROS.

Gracias y suerte. Pero la Policía Municipal en estos últimos casos debería proceder a informar del asunto y en último caso a sancionar. E igualmente el Ayuntamiento debería hacer más campañas de concienciación vía Facebook, Twitter, Instagram, prensa local, cartelería, folletos, etc..