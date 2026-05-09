La cuarta edición de su cena solidaria se ha celebrado en la Finca Paloverde, donde se han anunciado los galardonados con el llamado Girasol Dorado por su contribución a la investigación o al apoyo a los pacientes de cáncer infantil

La Asociación Girasoles ha celebrado este viernes la IV edición de su cena de gala solidaria, un evento ya consolidado en el calendario social, cuyo objetivo principal es recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

La cita ha tenido lugar en el elegante entorno de la Finca Paloverde, que ha acogido a más de doscientos asistentes comprometidos con la causa. El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina; y otros ediles de la Corporación Municipal han querido sumarse al encuentro y han sido recibidos por la presidenta de la asociación, Iluminada Regateiro.

La velada, presentada por Sandra Chaves, ha estado marcada por un ambiente emotivo y solidario, en el que no han faltado momentos destacados como la entrega de los reconocimientos Girasoles Dorados. Estos galardones reconocen la labor de personas, entidades y profesionales que contribuyen de manera significativa al apoyo de pacientes infantiles con cáncer y al impulso de la investigación con sus donaciones.

En este 2026 los homenajeados han sido Pepa Flores ‘Marisol’ (con la presencia de su hermana Vicky); el empresario Federico Beltrán (Famadesa); y Cristóbal Tomé, del CD Lauro.

Además del carácter benéfico, la gala ha ofrecido una cuidada propuesta artística para amenizar la noche. Los asistentes han disfrutado de la actuación en directo del saxofonista Juan Beny Sax, que ha aportado un toque elegante y sofisticado, así como el grupo Esencia, que ha puesto ritmo y energía al evento con su repertorio.

La presidenta de la Asociación Girasoles, Iluminada Regateiro, ha agradecido la participación de todos los asistentes, patrocinadores y colaboradores, destacando que el éxito de la velada permitirá seguir avanzando en la financiación de proyectos de investigación y en el apoyo a familias afectadas. Y es que en este día se hace entrega de todo lo recaudado a lo largo del año a las entidades y laboratorios con los que colabora Girasoles para la investigación del cáncer infantil.

Una noche en la que la solidaridad, la música y el compromiso social se han unido con un objetivo común: seguir luchando contra el cáncer infantil.