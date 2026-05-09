Decenas de jóvenes participan en la Jornada de Arre Multidisciplinar en la Casa de la Juventud

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Este sábado, el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre se ha llenado de creatividad y expresión artística con la celebración de Nikelao, la Jornada de Arte Multidisciplinar organizada por el Área de Juventud y que ha alcanzado su quinta edición.

El evento ha vuelto a cumplir con su objetivo de fomentar el talento emergente y ofrecer un escaparate a jóvenes artistas de toda la provincia de Málaga. El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y otros ediles de la Corporación Municipal han acudido al encuentro.

La cita, ya consolidada como un referente cultural juvenil en el municipio, ha vuelto a contar por segundo año consecutivo con la colaboración de La Térmica, lo que ayuda a reforzar notablemente su proyección y calidad artística.

La edición de 2026 ha destacado por la evolución del formato hacia una experiencia más inmersiva y experiencial con los nuevos ‘ArtCorners’, que son espacios creativos personalizados donde cada artista participante ha podido diseñar su propio universo en disciplinas tan distintas como pintura, escultura, luz o sonido.

El concepto central de esta edición ha girado en torno a la idea de “espejo, reflejo y dualidad”, invitando a los participantes a explorar temas como la identidad, los contrastes o la relación entre lo visible y lo oculto. Esta temática también se ha reflejado en el ámbito musical con un formato innovador de DJs enfrentados en directo generando una experiencia sonora dinámica e interactiva.

El cartel ha reunido a una variada selección de artistas y propuestas creativas, entre los que destacan Rubi García, Vinila Von Bismark, Doctor Fli, Lucía Types, Perdiendo el Hilo, Tsantana o Kokki, representando disciplinas como la música, el arte urbano, la performance y el diseño. La respuesta del público ha sido muy positiva, consolidando el evento como una plataforma real para la visibilización del talento joven.

Desde el Área de Juventud, su concejala Iraya Villalba, ha valorado positivamente el desarrollo de la jornada, destacando la alta participación y la calidad de las propuestas artísticas. El nuevo formato se ha visto claramente respaldado por el éxito del evento, reforzando su compromiso con la promoción cultural juvenil en el municipio, ha afirmado Villalba.