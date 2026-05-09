El acto ha tenido lugar en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ante numeroso público y con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova. El autor se ha definido como «un arqueólogo de las emociones y las vivencias»

Juan Jesús Flores ha cumplido la tarde de este viernes uno de sus sueños con la presentación oficial de su primer libro escrito por él titulado ‘La infancia sin fronteras’ en un concurrido acto en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’. La cita ha estado organizada por el Área de Cultura y Biblioteca que dirige Manuel López y ha contado con la asistencia del alcalde, Joaquín Villanova; el concejal del área; el propio escritor; y otros representantes de la Corporación Municipal así como familiares y amigos de Flores.

El evento ha consistido en una disertación en la que ha participado el regidor, el concejal de Cultura y Juan Jesús Flores en el que se ha desgranado cómo surge la idea de escribir el libro y cuándo y toda la intrahistoria que ha conllevado. En el mismo se relata la infancia de Juan Jesús Flores desde que nació en 1963 hasta el momento de entrada en la adolescencia con 14 años, ya en 1977.

La presentación ha tenido una parte musical ya que han participado los músicos Javier Flores, Javier Santiago e Isidro Tomé que han interpretado tres composiciones elegidas por el autor.

Los asistentes han podido adquirir un ejemplar gratuito allí mismo y ser firmados por el autor. Flores ha afirmado que “no soy un escritor pero sí un arqueólogo de las emociones y las vivencias”. El libro, destaca, “no es autobiográfico ya que es una historia en la que todos estamos identificados”. En aquella generación “éramos dueños de nuestro tiempo” y quiero “que todo el mundo sepa de lo que hablo”.

Villanova ha destacado que su infancia es similar a la de Juan Jesús Flores, ya que fueron vecinos, y ha señalado que en la actualidad también se comparten las viviendas como entonces en los denominados “patios de vecinos”. También ha anunciado un homenaje a las profesiones “que era el núcleo del municipio en aquel entonces” y que pronto se dará a conocer en qué va a consistir dicho reconocimiento.