El veterano humorista malagueño e Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre departe con el presentador de Canal 24 Horas de RTVE, Moisés Rodríguez, en un nueva edición del ciclo ‘Cultura y Vino’

El ciclo de charlas de La Platea ‘Cultura y Vino’ ha celebrado este sábado una nueva cita que ha tenido como protagonista al humorista malagueño afincado en Alhaurín de la Torre, Manolo Sarria, Hijo Adoptivo del municipio, que ha mantenido una conversación junto al periodista de Canal 24 Horas de RTVE, Moisés Rodríguez, habitual presentador de estas citas.

El encuentro se ha celebrado en el Centro Sociocultural y de Artes La Platea, en una sesión que ha combinado experiencias profesionales, anécdotas y reflexión en torno a la comunicación y el mundo del espectáculo, y ambos han demostrado sus dotes y su conocimiento del medio. Ha sido, en suma, un evento tan emotivo como divertido y entretenido.

El concejal de Cultura, Manuel López, ha introducido la charla y ha hecho entrega a Sarria de un recuerdo por su participación en este ciclo.

La actividad ha estado organizada por Eme de Mar Cultura y el Área de Cultura, con la colaboración del Grupo Piérola.

Manolo Sarria, humorista y comunicador andaluz, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del entretenimiento en España, especialmente vinculado a la radio y la televisión. A lo largo de su carrera ha destacado por su estilo cercano y popular, participando en distintos programas de humor y espacios de divulgación, lo que lo ha consolidado como una figura reconocible dentro del panorama audiovisual andaluz.

Su trabajo se ha desarrollado principalmente en medios de comunicación, donde ha combinado su faceta de humorista con la de comunicador en formatos eminentemente televisivos. Con un enfoque basado en el humor cotidiano y la conexión con el público, Sarria ha mantenido una presencia constante en el sector durante décadas, convirtiéndose en un referente del entretenimiento en su entorno profesional y siendo hoy día una de la scaras más reconocible en la televisión autonómica, Canal Sur, donde cada noche presenta con gran éxito el concurso ‘Atrápame si puedes’ desde hace ya seis años.

Sarria se ha mostrado encantado de haber podido ofrecer esta charla en su municipio y de estar rodeado de amigos y vecinos en la misma.