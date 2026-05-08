El Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre acogió este jueves la inauguración de la exposición de dibujos de la joven artista Alejandra Arroyo Martín, una muestra que pone en valor el talento emergente local y que congregó a numeroso público hasta completar el aforo.

La exposición, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, supone además una nueva apuesta por dar visibilidad a jóvenes creadores del municipio. Durante el acto inaugural estuvo presente el concejal de Cultura, Manuel López, quien destacó la importancia de ofrecer oportunidades a artistas noveles y subrayó que las dos últimas muestras celebradas en este espacio han estado protagonizadas por autores que exponían por primera vez.

Alejandra Arroyo Martín, estudiante de Bachillerato de Artes en el IES Politécnico Jesús Marín, presentó una colección marcada por la sensibilidad artística y el dominio técnico. La propuesta gira principalmente en torno al blanco y negro, utilizando técnicas como el lápiz y el carboncillo sobre papel para crear composiciones cargadas de contrastes, luces y sombras.

Junto a esa línea sobria y expresiva, la joven autora introduce también acuarelas con tonalidades primaverales y veraniegas, aportando color y dinamismo a algunas de las obras. Además, la exposición incluye trabajos realizados con tinta china, mostrando así la variedad de recursos y técnicas desarrolladas durante su formación artística.

Durante la inauguración, la propia Alejandra compartió algunas reflexiones sobre su proceso creativo, asegurando que “recibir críticas forma parte del camino de cualquier artista” y que estas ayudan a seguir creciendo y evolucionando.

La velada contó también con la actuación especial de la violinista Athenea, que interpretó un repertorio moderno y contribuyó a crear un ambiente especialmente artístico y cercano.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de mayo, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de descubrir el trabajo de una joven creadora alhaurina que da sus primeros pasos en el mundo expositivo con una propuesta personal y prometedora.