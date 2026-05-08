El Centro de Información a la Mujer promueve esta iniciativa por décimo año consecutivo, con el objetivo de promover valores de respeto entre el alumnado de 3º y 4º, para un total de 900 escolares. La actividad concluye hoy en los CEIP Clara Campoamor y Los Manantiales

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige María del Carmen Molina, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), viene desarrollando en los colegios de Primaria la actividad de cuentacuentos por la igualdad. Esta campaña acaba de cumplir 10 años y está destinada al alumnado de 3º y 4º (es decir, de 8 y 9 años), impartido por la compañía malagueña Andén Mágico, para un total de 900 escolares.

Los colegios Clara Campoamor y Los Manantiales serán hoy los últimos protagonistas de la campaña, ya que hoy concluye tras varias semanas recorriendo el resto de centros: Isaac Peral, Algazara, Maruja Mallo, San Juan, San Sebastián, Zambrana y Torrijos.

La realización de este cuentacuentos tiene por objetivos fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas; concienciar sobre las múltiples actividades que pueden realizar mujeres y hombres, y promover el respeto.

La campaña toma como base dos cuentos de la escritora Elena Pizarro: ‘La historia de Víctor y Victoria’ y ‘Los primeros Gumlins’, ésta última, galardonado con el Premio Igualdad del Ayuntamiento de Valladolid en 2015, y que Andén Mágico ya estrenó en el ciclo ‘Un cuento alh mes’ de la Biblioteca Pública Municipal de Alhaurín de la Torre el año pasado.